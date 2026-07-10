Ολυμπιακός: Ενδιαφέρον της Κάλιαρι για τον Στρεφέτσα

Η Κάλιαρι ενδιαφέρεται για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα.

Στο «στόχαστρο» και της Κάλιαρι φέρεται να έχει μπει ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα που ανήκει στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα.

Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν υπολογίζεται, δεν συμμετέχει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας στην Ολλανδία και αναμένεται να παραχωρηθεί από τους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, στο κόλπο της διεκδίκησης του 29χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ έχει μπει και η Κάλιαρι, μετά την Κόμο και την Πάρμα που εξετάζουν και εκείνες την περίπτωση του.

Μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες το ποια θα είναι η νέα ομάδα του Στρεφέτσα, μετά την αποχώρηση του από τον Πειραιά.