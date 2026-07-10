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Ασημένιο μετάλλιο για τον Ντούμα στα 200μ. πρόσθιο

Κολύμβηση
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Ο Βαγγέλης-Εφραίμ Ντούμας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης εφήβων/νεανίδων στο Μόναχο, τερματίζοντας σε 2:11.37.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Τούρκος Ντορούκ Γιογκουρτσούογλου με 2:09.43, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Ιταλός Γκαμπριέλε Γκαρσία με 2:13.07.

Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στη διοργάνωση και το τέταρτο συνολικά στην καριέρα του Ντούμα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατακτά μετάλλιο σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις του θεσμού.

Στα 100μ. πεταλούδα, ο Γιώργος Κάλανδρος ολοκλήρωσε την παρουσία του με την έκτη θέση στον τελικό, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ 52.83. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Εγκόρ Μπαράνοφ με 52.20, ενώ δεύτερος ήταν ο Ιταλός Φραντσέσκο Τσεολίν με 52.23 και τρίτος ο Ισπανός Χοακίν Παβόν με 52.55.

Στα ημιτελικά των 100μ. ελεύθερο νεανίδων, η Νεφέλη Μπιλανάκου κατέλαβε τη 13η θέση με χρόνο 56.04, χωρίς να καταφέρει να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων (55.70) που είχε πετύχει τον Μάιο.

Ασημένιο μετάλλιο για τον Ντούμα στα 200μ. πρόσθιο