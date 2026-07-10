Ασημένιο μετάλλιο για τον Ντούμα στα 200μ. πρόσθιο

Ο Βαγγέλης-Εφραίμ Ντούμας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης εφήβων/νεανίδων στο Μόναχο, τερματίζοντας σε 2:11.37.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Τούρκος Ντορούκ Γιογκουρτσούογλου με 2:09.43, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Ιταλός Γκαμπριέλε Γκαρσία με 2:13.07.

Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στη διοργάνωση και το τέταρτο συνολικά στην καριέρα του Ντούμα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατακτά μετάλλιο σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις του θεσμού.

Στα 100μ. πεταλούδα, ο Γιώργος Κάλανδρος ολοκλήρωσε την παρουσία του με την έκτη θέση στον τελικό, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ 52.83. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Εγκόρ Μπαράνοφ με 52.20, ενώ δεύτερος ήταν ο Ιταλός Φραντσέσκο Τσεολίν με 52.23 και τρίτος ο Ισπανός Χοακίν Παβόν με 52.55.

Στα ημιτελικά των 100μ. ελεύθερο νεανίδων, η Νεφέλη Μπιλανάκου κατέλαβε τη 13η θέση με χρόνο 56.04, χωρίς να καταφέρει να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων (55.70) που είχε πετύχει τον Μάιο.