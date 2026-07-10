Βόμβα: Ο ΠΑΟΚ δίνει 2 εκατ. στον Παναθηναϊκό και 9 στον Όσμαν και τον κάνει δικό του!

Σκάει «βόμβα» στο ελληνικό μπάσκετ: Ο ΠΑΟΚ δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Aktor ως buy out για τον Τζέντι Όσμαν και ετοιμάζεται να κάνει δικό του τον αρχηγό της εθνικής Τουρκίας, στον οποίον προσφέρει 9 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαιο τριών ετών!

Τρομερή κίνηση από τον «Δικέφαλο του Βορρά», που ετοιμάζεται να κάνει δικό του τον 31χρονο σμολ φόργουορντ.

Τις τελευταίες μέρες, βλέποντας την πληθώρα παικτών που υπάρχουν στις θέσεις των φόργουορντ του Παναθηναϊκού Aktor, ο Όσμαν βγήκε στην αγορά και αναζήτησε την τύχη του, με στόχο να μάθει... πού βρίσκεται η «μετοχή» του στο μπασκετικό χρηματιστήριο.

Οι «ασπρόμαυροι» της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκαν για την υπόθεση και άσκησαν ασφυκτικό pressing στο «τριφύλλι» με μια σειρά προτάσεων. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε από το 1 εκατ. ευρώ για το buy out του Όσμαν, ανέβηκε στο 1,5 εκατ. και στη συνέχεια έκανε πρόταση ύψους 1,75 εκατ. ευρώ. Οι «πράσινοι», από τη μεριά τους, ήταν αρνητικοί και στις τρεις προτάσεις, τις οποίες και απέρριψαν.

Όμως, την Παρασκευή (10/7), ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με νέα πρόταση, η οποία έφτασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σε εκείνο το σημείο μέτρησε η θέληση του παίκτη.

Ο Όσμαν πίεσε προς την κατεύθυνση της αποχώρησής του, τονίζοντας πως θέλει να πάρει το πολύ μεγάλο συμβόλαιο που έχει στα χέρια του και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα βρει στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι. Θα πρέπει να επαναλάβουμε πως οι Θεσσαλονικείς προσφέρουν 9 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας στον άλλοτε NBAer.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως στο ελληνικό μπάσκετ θα πυροδοτηθεί ακόμα μία... βόμβα το φετινό καλοκαίρι, αυτή τη φορά με τον ΠΑΟΚ να δυναμώνει σε τεράστιο βαθμό στη θέση «3», με έναν από τους καλύτερους σμολ φόργουορντ της Ευρώπης (12,9 πόντοι, 3,5 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο ο Όσμαν την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του «τριφυλλιού» στην Euroleague).