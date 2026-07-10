Τι (τους) έκανες ρε Μίλτο! (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό με άλμα στα 8,61 μ. στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε έναν από τους πιο δυνατούς φετινούς αγώνες του μήκους, απέναντι σε κορυφαίους αθλητές του κόσμου, ανεβάζοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.

Ο Τεντόγλου ταξίδεψε στο Μονακό έχοντας ήδη πραγματοποιήσει μία εξαιρετική σεζόν, με κορυφαία φετινή επίδοση τα 8,49 μ. και έχοντας προηγουμένως επικρατήσει στο Piraeus Street Long Jump με άλμα στα 8,39 μ.. Στο Μονακό, όμως, απέδειξε ότι είχε ακόμη μεγαλύτερα άλματα στα πόδια του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, ανοίγοντας με 8,48 μ. (-0,3 μ./δλ.), επίδοση που τον έφερε από την πρώτη κιόλας προσπάθεια στην κορυφή της κατάταξης. Μετά τον πρώτο γύρο παρέμεινε πρώτος, καθώς ο Σίμον Εχάμερ ήταν άκυρος, ενώ ο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ προσγειώθηκε στα 7,98 μ..

Στη δεύτερη προσπάθειά του ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη, φτάνοντας στα 8,52 μ. Η επίδοση αυτή του χάρισε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, ξεπερνώντας το 8,51 μ. του Εχάμερ, ενώ το γεγονός ότι σημειώθηκε με τόσο έντονο αντίθετο άνεμο έδειχνε πως ο Έλληνας άλτης μπορούσε να πετύχει ακόμη μεγαλύτερο άλμα.



Η επιβεβαίωση ήρθε στην τελευταία προσπάθεια. Ο Τεντόγλου απογειώθηκε στα 8,61 μ., ολοκληρώνοντας έναν εντυπωσιακό αγώνα και «κλειδώνοντας» τη νίκη στο Diamond League του Μονακό, καθώς ούτε ο Γουέιν Πίνοκ ούτε ο Λίαμ Αντκόκ κατάφεραν να τον ξεπεράσουν.



Το 8,61 μ. αποτελεί την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026, αλλά και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του Τεντόγλου.