Το τηλεφώνημα του Γιαννακόπουλου στον Όσμαν και το «θέλω» του Τζέντι

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επικοινώνησε προσωπικά με τον Τζέντι Όσμαν και άκουσε το «θέλω» του, που ήταν να πάει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκληρώνουν μια συμφωνία - βόμβα με τον Τζέντι Όσμαν, πληρώνοντας buy out ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναθηναϊκό Aktor.

Προτού οι «πράσινοι» αποφασίσουν να αποδεχτούν την 4η πρόταση του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επικοινώνησε με τον 31χρονο φόργουορντ. Άλλωστε, ο DPG ήταν αρνητικός αρχικά σε όλες τις προτάσεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης, όσο κι αν εκείνη επέμενε.

Για την ακρίβεια, οι άνθρωποι των Κυπελλούχων Ελλάδας διαπίστωσαν πως η θέληση του παίκτη ήταν να πάει στο Eurocup. Γι' αυτό και ο Γιαννακόπουλος επικοινώνησε απευθείας μαζί του. Θυμίζουμε πως ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ δεν έκρυψε ποτέ την αδυναμία του στον Τούρκο πρώην ΝΒΑer (όπως και στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ).

Ο Γιαννακόπουλος τον ρώτησε τι επιθυμεί να κάνει στην καριέρα του και το «θέλω» του αρχηγού της εθνικής Τουρκίας τον οδήγησε στην απόφαση να αποδεχτεί την πρόταση πώλησης του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, λίγο αργότερα ο DPG έγραψε στο Instagram: «Η απόφασή σου με στεναχωρεί, αλλά τη σέβομαι στο έπακρον και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Τζέντι, Τζέντι, Τζέντι».