«Ο Μοτεγιούνας ενδιαφέρεται να παίξει στην Εθνική Λιθουανίας του 3x3»

Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας δεν αποκλείεται να αγωνιστεί σε τουρνουά 3x3, καθώς έχει δείξει ενδιαφέρον να συμμετέχει στην Εθνική Λιθουανίας.

Ο πρώην σέντερ του Ερυθρού Αστέρα, Ντονάτας Μοτεγιούνας, ενδιαφέρεται να αγωνιστεί σε τουρνουά 3x3.

Όπως δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας, Νταϊνίους Νοβίκας, ο παίκτης δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή για το 3x3 Europe Cup, το οποίο θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

«Ο Ντονάτας έχει δείξει ενδιαφέρον, έχουμε επικοινωνήσει, και ήρθε να ρίξει μία ματιά» είπε στο «krepsinis.net». Και προσέθεσε: «Θα έχουμε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Σεπτέμβριο και σίγουρα θα προσκαλέσουμε τον Ντονάτας στο καμπ. Το αν θα έρθει είναι άλλη ερώτηση».