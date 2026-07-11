Η «ακρίβεια» του Κένι, η γνωστή μαγεία Ντέλια και ο Γερεμέγιεφ - Τα πρόσωπα του φιλικού για τον ΠΑΟΚ

Πρώτη ήττα για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, με τον Αλέσιο Λίσι να δοκιμάζει πρόσωπα και να μοιράζει χρόνο - Η «ακτινογραφία» των ασπρόμαυρων.

Αυλαία με το... αριστερό για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι γνώρισαν την πρώτη τους φετινή ήττα απέναντι στην Τβέντε (3-2) στο προπονητικό κέντρο του Huissen.

Σ' ένα παιχνίδι που ξεχώρισε -ως είθισται- ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο ασταμάτητος και ακούραστος Τζόντζο Κένι, αλλά και ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ που σκόραρε ξανά περνώντας ως αλλαγή.

Παβλένκα: Μόλις η πρώτη συμμετοχή του Τσέχου κίπερ στα φιλικά της προετοιμασίας. Καλά και κακά στοιχεία από τον Παβλένκα, δείχνοντας αντανακλαστικά σε τουλάχιστον δύο φάσεις, όμως υπέπεσε σε ένα αβίαστο λάθος που στις λεπτομέρειες δεν σκόραρε η Τβέντε.

Ελουστόντο: Ο μεγάλος άτυχος του σημερινού φιλικού. Πάνω που προσαρμόστηκε στις προπονήσεις, δείχνοντας στοιχεία που έλειπαν από τον ΠΑΟΚ, σε μία ανύποπτη φάση, τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Κένι: Ο γνωστό καλός Βρετανός, με ελάχιστα λάθη και πολλές επεμβάσεις από τη δεξιά πλευρά απέναντι στον Οργιασέτερ, ο οποίος τη μοναδική στιγμή που του ξέφυγε σκόραρε. Τα ανεβάσματα αυξήθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι σέντρες βελτιώθηκαν και μέσω των προπονήσεων, ενώ από τα πόδια του ξεκινάει το 2-2 με άψογη σέντρα.

Μιχαηλίδης: Στο διάστημα που αγωνίστηκε με τον Ελουστόντο φάνηκε να βρίσκουν ο ένας τα πατήματά του άλλου, με τον τραυματισμό του «παρτενέρ» του να επισκιάζει τον αγώνα. Μέτρησε λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μπαταούλα στο πλευρό, δεν κινδύνεψαν τόσο, ενώ έλειψαν οι μακρινές του μπαλιές.

Τέιλορ: Ο Σκωτσέζος μπακ εν τη απουσία του Ράχμαν Μπάμπα κερδίζει... έδαφος στη μάχη για τη βασική ενδεκάδα. Η Τβέντε «χτύπησε» από την πλευρά του, με τον ίδιο να μην... δένει με τον Τάισον τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Χρειάζονται χρόνο, καθώς ο Βραζιλιάνος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως επί το πλείστον με τον Μπάμπα. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκε ξανά ως «εξάρι», δείχνοντας διάθεση να πάρει την πρώτη μπάλα, παρότι έπαιξε σε μια άγνωστη για εκείνον θέση.



Ζαφείρης: Πολλά τρεξίματα από τον διεθνή αναγεννημένο χαφ, που βοήθησε κυρίως στην αριστερή πλευρά τον Τέιλορ, που υπήρχε υπεραριθμία για την Τβέντε. Λίγα πράγματα επιθετικά, καθώς ο ΠΑΟΚ χτυπούσε τις περισσότερες φορές στην κόντρα.

Καμαρά: Μαχητικός στο «πλευρό» του Ζαφείρη, ένα δίδυμο που πιθανότατα θα αποτελέσει και το βασικό απέναντι σε Κλουζ ή Ντιναμό. Δέχθηκε πολλά μαρκαρίσματα, όμως είναι αρκετά «σκληρός» και δεν καταλαβαίνει… Βοήθησε αρκετά μεσοαμυντικά.

Κωνσταντέλιας: Στον Έλληνα «μάγο» ανήκουν οι δύο μεγαλύτερες φάσεις του Δικεφάλου, πέραν του 0-1 το οποίο επιτεύχθηκε με αυτογκόλ. Δις ο Ούνερσταλ του είπε «όχι», χτυπώντας μαζί με τους Τάισον-Μύθου στην αντεπίθεση, καθώς η Τβέντε ήταν πολύ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο.

Ζίβκοβιτς: Σε... ρηχά νερά ο Σέρβος εξτρέμ ανήμερα των γενεθλίων του, με τον ΠΑΟΚ να «χτυπά» με Μύθου-Ντέλια, παρόλα αυτά έκανε πράξη τα θέλω του Λίσι, πιέζοντας στην πρώτη μπάλα. Αρκετές βοήθειες, όπως συνηθίζει, στον Κένι, ένα «δεμένο» από πέρσι δίδυμο.

Τάισον: Ο Βραζιλιάνος χρειάζεται χρόνο τόσο με τον Τέιλορ όσο και γενικότερα, καθώς προσαρμόστηκε την τελευταία εβδομάδα στις προπονήσεις. Πρώτη φορά βασικός μετά το 20λεπτο απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Μύθου: Παρότι δεν απείλησε άμεσα την εστία του Ούνερσταλ, ο 19χρονος φορ φαίνεται πολύ πιο ώριμος, πολύ πιο έτοιμος στις τοποθετήσεις του, τον τρόπο που πιέζει, λαμβάνοντας τα εύσημα τόσο από τον Λίσι όσο και από τους συμπαίκτες του, «χαμηλώνοντας» συνεχώς στο γήπεδο για να αμυνθεί.

Τσιφτσής: Μοιράστηκαν από ένα 45λεπτο με τον Παβλένκα στο σημερινό φιλικό, μετρώντας τα περισσότερα λεπτά από τους τέσσερις τερματοφύλακες στα τέσσερα φιλικά, μετά τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε ο Τσέχος. Δεν κινδύνεψε αρκετά με την Τβέντε μετά το 2-1 να μην είναι τόσο πιεστική, παρόλα αυτά δέχθηκε ακόμα ένα γκολ στο τέλος του ματς.

Μπαταούλας: Αρκετά καλά δείγματα από τον 19χρονο στόπερ, στη δεύτερή του προετοιμασία με την ανδρική ομάδα. Μάλιστα, έδειξε ποδοσφαιρικό «θράσος», καθώς δοκίμασε τα πόδια του, όπως θέλει ο Λίσι, με τη μπάλα να καταλήγει λίγο άουτ. Φαίνεται πάντως πως με τον Κοσίδη γνωρίζονται χρόνια.

Γκόμες: Ο Αμερικανομεξικανός φαίνεται πως έχει την εμπιστοσύνη του Ιταλού τεχνικού, αφού τον γνωρίζει από το πέρασμά του από τη Μιραντές. Σήμερα πήρε την πλευρά μαζί με τον Μπάλντε, μετρώντας πολλά ανεβάσματα, χωρίς κάτι αξιοσημείωτο βέβαια.

Μπάλντε: Ο Ισπανοσενεγαλέζος εξτρέμ μπήκε στη θέση του Τάισον και στα αριστερά της επίθεσης, ενώ μετά την αλλαγή του Μπέρδου πέρασε στα δεξιά. Του λείπει η εμπειρία και η σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή.

Κοσίδης: Μπορεί να μην δείχνει τόσο «σκληρός» όμως είναι. «Καθάρισε» πολλές φάσεις απέναντι στον υψηλόσωμο φορ της Τβέντε, εκπλήσσοντας ευχάριστα τους περισσότερους.

Μπέρδος: Στα αριστερά ο 18χρονος εξτρέμ και σήμερα. Είχε 2-3 «μπούκες» και κάποιες σέντρες, όμως οι αποφάσεις του ενώ ήταν καλές δεν ήταν αποτελεσματικές.

Τσοπούρογλου: Ο πρώτος σε συμμετοχές του ΠΑΟΚ Β μπήκε στις μονομαχίες, πάλεψε στον χώρο του κέντρου, αγωνιζόμενος περίπου 40 λεπτά κόντρα στην Τβέντε.

Γερεμέγιεφ: Ο Σουηδός φορ μοιράστηκε τον χρόνο με τον Ανέστη Μύθου, όντας οι δύο επιλογές για την κορυφή της επίθεσης. Μπορεί να μην φάνηκε στα πρώτα του λεπτά, όμως στο τέλος λίγο έλειψε να γυρίσει μόνος του το ματς, καθώς και σκόραρε για το 2-2 και παραλίγο να κάνει το 2-3.

Πέλκας: Μέτρησε περίπου 35 λεπτά συμμετοχής, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντέλια. Ψάχνει με τη σειρά του τη «σπίθα» γιατί έχει μεγάλη διάθεση να βοηθήσει.