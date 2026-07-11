Ανανέωσε ως το 2029 με την Χάποελ ο Ελάιζα Μπράιαντ

Η Χάποελ Τελ - Αβίβ ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ελάιζα Μπράιαντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029 με την Ισραηλινή ομάδα.

Και επίσημα ο Ελάιζα Μπράιαντ παραμένει κάτοικος Τελ-Αβίβ. Η Χάποελ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 από την Αναντόλου Εφές και πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Σε 38 παιχνίδια μέτρησε 15,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 0,7 κλεψίματα, σουτάροντας με 59,6% στα δίποντα και 37,2% στα τρίποντα.

Ο ίδιος ο Μπράιαντ εξέφρασε τη χαρά του για την παραμονή του στην ομάδα:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που συνεχίζω με τα κόκκινα και ανυπομονώ να συναντήσω ξανά όλους. Είμαι ήδη έτοιμος να επιστρέψω στη δουλειά και να συνεχίσουμε τη σκληρή προσπάθεια»

Ο επαγγελματικός διευθυντής της ομάδας, Γιώργος Χήνας:

«Μετά από μια εξαιρετική σεζόν, στην οποία ανέλαβε πολλές ευθύνες, ο Ελάιτζα παραμένει μαζί μας ως ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς στο ρόστερ μας. Είναι ένας ολοκληρωμένος και σταθερός παίκτης σε όλα όσα κάνει»

Ο προπονητής της ομάδας, Δημήτρης Ιτούδης:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Ελάιτζα συνεχίζει μαζί μας και ευχόμαστε μετά την επέμβαση να επιστρέψει πιο υγιής και ακόμη καλύτερος. Ήταν στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν και έθεσε υψηλά στάνταρ τόσο για τον εαυτό του όσο και για την ομάδα. Γνωρίζει και ο ίδιος ότι μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ένας τόσο επαγγελματίας παίκτης βρίσκεται μαζί μας και θα συνεχίσει για αρκετά ακόμη χρόνια»