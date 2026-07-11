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Απίθανη γκολάρα του Τζόλη σε φιλικό της Μπριζ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με ένα εκπληκτικό σουτ, ο Χρήστος Τζόλης άνοιξε το σκορ για την Μπριζ στη φιλική ήττα με 3-1 από την Φέγενορντ στο Ντε Κάιπ του Ρότερνταμ.

 

Απίθανη γκολάρα του Τζόλη σε φιλικό της Μπριζ! (vid)