Απίθανη γκολάρα του Τζόλη σε φιλικό της Μπριζ! (vid)

Με ένα εκπληκτικό σουτ, ο Χρήστος Τζόλης άνοιξε το σκορ για την Μπριζ στη φιλική ήττα με 3-1 από την Φέγενορντ στο Ντε Κάιπ του Ρότερνταμ.

Arsenal bound Christos Tzolis goal against Feyenoord today in a friendly game. 🇬🇷 🪄 pic.twitter.com/QPXXCQXnf0 — AFC Xtra (@AFC__Xtra) July 11, 2026