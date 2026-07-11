Είπε το «ναι»: Προφορική συμφωνία του Κλοπ με την εθνική Γερμανίας!

Έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανίας είναι ο Γιούργκεν Κλοπ, με τον με τον 59χρονο να φέρεται πως έχει συμφωνήσει ήδη προφορικά με τα «Πάντσερ».

Σε νέα εποχή είναι έτοιμη να περάσει η Γερμανίας, με τον Γιούργκεν Κλοπ να επιστρέφει στους πάγκους και να αναλαμβάνει το τιμόνι της Εθνικής!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Μπεν Τζέικομπς, ο 59χρονος τεχνικός έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με την Ομοσπονδία, ώστε να αναλάβει τα «Πάντσερ» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Γερμανία ήθελε μία μεγάλη αλλαγή μετά την αποτυχία στο Μουντιάλ, όπου αποκλείστηκε πολύ νωρίς από την Παραγουάη στα πέναλτι, με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν πλέον να αποχωρεί και τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ και της Ντόρμουντ να αναλαμβάνει.