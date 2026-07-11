Είπε το «ναι»: Προφορική συμφωνία του Κλοπ με την εθνική Γερμανίας!

Σε νέα εποχή είναι έτοιμη να περάσει η Γερμανίας, με τον Γιούργκεν Κλοπ να επιστρέφει στους πάγκους και να αναλαμβάνει το τιμόνι της Εθνικής!
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Μπεν Τζέικομπς, ο 59χρονος τεχνικός έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με την Ομοσπονδία, ώστε να αναλάβει τα «Πάντσερ» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Η Γερμανία ήθελε μία μεγάλη αλλαγή μετά την αποτυχία στο Μουντιάλ, όπου αποκλείστηκε πολύ νωρίς από την Παραγουάη στα πέναλτι, με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν πλέον να αποχωρεί και τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ και της Ντόρμουντ να αναλαμβάνει.
Jurgen Klopp has verbally agreed a deal to become Germany coach on a four-year contract. Parties now expected to formalise next week, including an exit package with Red Bull. Pep Lijnders also set to join at Klopp's assistant.🇩🇪— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 11, 2026
🗣️ DFB Statement: "DFB President Bernd Neuendorf… https://t.co/5lBrhTdwv8 pic.twitter.com/ZKsUKmpaLM