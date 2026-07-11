Παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα ο Πλάβσιτς - Συνεχίζει στην Κλουζ (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωση του γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ούρος Πλάβτσις, με τον Σέρβο ψηλό να συνεχίζει την καριέρα του στην Ρουμανία για λογαριασμό της Κλουζ.

Ο Ούρος Πλάβσιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 7 αγώνες και 5,1 λεπτά στο παρκέ στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 1 πόντο, 1,6 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ.

Ο Σέρβος ψηλός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κλουζ, με την Ρουμανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ούρος Πλάβσιτς ήρθε στους ερυθρόλευκους πριν από δύο χρόνια, αφού κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς με την Σερβία. Αγωνίστηκε για την ομάδα που υποστήριζε από παιδί και κέρδισε το Κύπελλο Κόρατς με τους ερυθρόλευκους. Μετά από θητεία στην Τουρκία, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κλουζ.

Πλάβσιτς, σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου».