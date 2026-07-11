Βρετανία: Τέσσερις έφηβοι δικάζονται για 12 βιασμούς γυναικών

Τέσσερις έφηβοι στη Βρετανία κατηγορούνται για 12 περιπτώσεις βιασμών, μετά από επίθεση εναντίον γυναίκας στην παραθαλάσσια πόλη Weston-super-Mare.

Οι τέσσερις έφηβοι κατηγορούνται για πολλαπλά αδικήματα βιασμών, σε μία υπόθεση που η αστυνομία στη Βρετανία χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά σοβαρό».

Σύμφωνα με την express.co.uk, η αστυνομία του Avon και Somerset ανακοίνωσε το Σάββατο (11.07.2026) ότι δύο 17χρονοι, ένας 18χρονος και ένας 19χρονος έχουν κατηγορηθεί στο πλαίσιο έρευνας για βιασμό στο Weston-super-Mare.

Ο Τόμι Κάμπελ, 19 ετών, από το Γουέστον-σούπερ-Μέαρ, κατηγορείται για έξι κατηγορίες βιασμού, μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, μία κατηγορία παράνομης κράτησης και μία κατηγορία επίθεσης που προκάλεσε σωματική βλάβη. Ο Ρίο Γουέλινγκ, 18 ετών, από το Γουέστον-σούπερ-Μέαρ, κατηγορείται για δύο κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία παράνομης κράτησης.

Ένας 17χρονος, του οποίου το όνομα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί λόγω της ηλικίας του, κατηγορείται για τρεις πράξεις βιασμού, μία πράξη παράνομης κράτησης και μία πράξη επίθεσης που προκάλεσε σωματικές βλάβες.

Ένας δεύτερος 17χρονος, του οποίου το όνομα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί λόγω της ηλικίας του, κατηγορείται για μία περίπτωση βιασμού και μία περίπτωση επίθεσης που προκάλεσε σωματικές βλάβες. Οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό προφυλάκιση και θα εμφανιστούν στο Πρωτοδικείο του Τόντον.

Πηγή: newsit.gr