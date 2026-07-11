Τετραπλό «χτύπημα» για την Καλαμάτα

Την απόκτηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε σήμερα (11/7) η Καλαμάτα, που συνεχίζει τη συγκρότηση του ρόστερ της ενόψει της επιστροφής της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της «μαύρης θύελλας» είναι ο Βραζιλιάνος αμυντικός Ροντρίγκες, ο Αργεντινός μέσος Γκονσάλο Πινέιρο, ο Σενεγαλέζος μέσος Τζιμπρίλ Ντιαρά και ο Γκανέζος μέσος Γιουτζίν Φρίμπονγκ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Καλαμάτα, ο 28χρονος Ροντρίγκες αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και έχει κατακτήσει δύο τίτλους στη Βραζιλία με τη Γκρέμιο. Εχει παίξει επίσης σε Κρουζέιρο, ABC FC, Μιρασόλ, καθώς και στο MLS με τους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς, καταγράφοντας περισσότερες από 230 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες.

Ο 25χρονος Γκονσάλο Πινέιρο προέρχεται από τις ακαδημίες της Εστουντιάντες, από την οποία αποκτήθηκε ως δανεικός, με οψιόν αγοράς. Εχει κατακτήσει το κύπελλο Αργεντινής, έχει αγωνιστεί στο Κόπα Λιμπερταδόρες, ενώ στην καριέρα του έχει φορέσει επίσης της Αλντοσίβι και της Τίγκρε.

Ο 22χρονος Τζιμπρίλ Ντιαρά έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία Génération Foot της Σενεγάλης και τα τρία τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο Βέλγιο με τη Σερένγκ, καταγράφοντας 49 συμμετοχές. Το 2023 κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής Κ20, ενώ έχει και τέσσερις συμμετοχές με την εθνική ανδρών της χώρας του.

Τέλος, ο 23χρονος Γιουτζίν Φρίμπονγκ ξεκίνησε μεν το ποδόσφαιρο στη Γκάνα, αλλά σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Ισπανία και αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής της Βαγιαδολίδ, ενώ στη συνέχεια έπαιξε επαγγελματικά στις Θαμόρα και Πονφεραντίνα.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει για την αποχώρηση των Τιμόθεου Τσελεπίδη, Γιώργου Παμλίδη, Μανώλη Καλογεράκη, Νίκου Βαφέα, Οδυσσέα Λυμπεράκη, Μαξιμιλιάνο Μορέιρα, Σαλιμό Σιλά, Στάθη Τάχατου, Άγγελου Οικονόμου, Νικολάς Τσορνομάζ, Ηλία Τσέλιου, Φεντερίκο Χορδάν, Μπρούνο Γκάμα, Νικολάς Ντιγκινί, Κωνσταντίνου Κωτσόπουλου, Νίκου Σπυράκου, Καρμέλο Αλγκαρανιάζ και Βασίλη Μάντζη.