ΠΑΟΚ: Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Ελουστόντο από το φιλικό με την Τβέντε (vids)

Οι τραυματισμοί δεν σταματούν στον ΠΑΟΚ, με τον Αρίτζ Ελουστόντο να αποχωρεί λίγο πριν το ημίχρονο από τον αγώνα κόντρα στην Τβέντε.

Αποστολή στην Ολλανδία

Τέταρτο φιλικό και τρεις τραυματισμοί για τον Δικέφαλο, καθώς μετά τους Φιόντορ Τσάλοβ και Γιάννη Σαρρή, ο Αρίτζ Ελουστόντο αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το ημίχρονο του φιλικού με την Τβέντε.

Ο Βάσκος στόπερ έπεσε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο μετά από μία μονομαχία στο κέντρο του γηπέδου και κατά την προσγείωση αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο.

Μένει να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού του Αρίτζ Ελουστόντο, λίγες μόλις μέρες πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa.

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