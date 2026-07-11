Παραμένει στον πάγκο της ΑΕΚ ο Παπαδόπουλος

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό για να πορευτούν μαζί και τη νέα σεζόν και σήμερα επισημοποιήθηκε η επέκταση της συνεργασίας.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει:
Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βύρωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο της γυναικείας ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.
Ο Βύρων Παπαδόπουλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ τον Ιανουάριο του 2024 και την οδήγησε στα πλέι οφ του Πρωταθλήματος 2024-25, στο F4 του Κυπέλλου του 2025, στους Τελικούς του Πρωταθλήματος 2025-26 και στο F4 του Κυπέλλου του 2026. Παράλληλα, με τον ίδιο στον πάγκο, η ΑΕΚ έφτασε στην πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη και προκρίθηκε στις 32 καλύτερες ομάδες του EHF European Cup.
Ο Βύρωνας δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση της συνεργασίας μου με την οικογένεια της ΑΕΚ. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης – ευθύνης, που συνεχίζεται με την αμέριστη στήριξη της διοίκησης του Συλλόγου. Στόχος μας είναι η ΑΕΚ να πρωταγωνιστεί παντού, όλοι μας ξέρουμε που βρισκόμαστε. Θα συνεχίσουμε με σεβασμό και συνέπεια στη σκληρή δουλειά για να βλέπει ο κόσμος της ομάδας ένα σύνολο που δεν σταματάει ποτέ να μάχεται. Με τη στήριξη όλων, τα καλύτερα έρχονται».
Βύρωνα, καλή επιτυχία και τη νέα σεζόν!