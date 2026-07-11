Παραμένει στον πάγκο της ΑΕΚ ο Παπαδόπουλος

Η ΑΕΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βύρωνα Παπαδόπουλο ο οποίος παραμένει στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας της γυναικείας ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό για να πορευτούν μαζί και τη νέα σεζόν και σήμερα επισημοποιήθηκε η επέκταση της συνεργασίας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βύρωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο της γυναικείας ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Βύρων Παπαδόπουλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ τον Ιανουάριο του 2024 και την οδήγησε στα πλέι οφ του Πρωταθλήματος 2024-25, στο F4 του Κυπέλλου του 2025, στους Τελικούς του Πρωταθλήματος 2025-26 και στο F4 του Κυπέλλου του 2026. Παράλληλα, με τον ίδιο στον πάγκο, η ΑΕΚ έφτασε στην πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη και προκρίθηκε στις 32 καλύτερες ομάδες του EHF European Cup.

Ο Βύρωνας δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση της συνεργασίας μου με την οικογένεια της ΑΕΚ. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης – ευθύνης, που συνεχίζεται με την αμέριστη στήριξη της διοίκησης του Συλλόγου. Στόχος μας είναι η ΑΕΚ να πρωταγωνιστεί παντού, όλοι μας ξέρουμε που βρισκόμαστε. Θα συνεχίσουμε με σεβασμό και συνέπεια στη σκληρή δουλειά για να βλέπει ο κόσμος της ομάδας ένα σύνολο που δεν σταματάει ποτέ να μάχεται. Με τη στήριξη όλων, τα καλύτερα έρχονται».

Βύρωνα, καλή επιτυχία και τη νέα σεζόν!