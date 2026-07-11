Αντίπαλος Παναθηναϊκού: «Βαριά» ήττα σε φιλικό για την Πάκσι

Η πρώτη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League συνεχίζει την προετοιμασία της, όμως η εικόνα της μέχρι τώρα κάθε άλλο παρά θετική μοιάζει.
Σήμερα μάλιστα αντιμετώπισε την Κοζαρμισλένι, στο 7ο φιλικό προετοιμασίας της, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0! Σουτς (14’), Ζάμοστνι (17’) και Χέρτσεγκ (90’) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα, με την Πάκσι να δείχνει ότι έχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά της.
Η σύνθεση της Πάκσι:
Πρώτο ημίχρονο: Γκέτβαν, Γκιόρφι, Κούζμα, Σέκσαρντι, Ντέμπρετσενι, Λάπου, Χόρβατ, Χαράστι, Σέντρεϊ, Τοτ.
Δεύτερο ημίχρονο: Γκέτβαν (70' Ρατς), Σίλιε, Βίντεκερ, Βας, Βέτσεϊ, Ζέκε, Πέτο, Γκιούρκιτς, Βίσνερ, Χαράστι (80' Γκιόρφι), Σάλαϊ.