Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα

Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με θύμα τη Β. Νέστορα.

Βασικό αδίκημα στο κατηγορητήριο είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα. Οι διώξεις αφορούν επίσης τη συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, την έκρηξη, τον εμπρησμό και την παράβαση του νόμου περί όπλων, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατοχή εκρηκτικών υλών.

Το σύνολο των κατηγοριών αποδίδεται από κοινού και στους τρεις συλληφθέντες. Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι αναλυτές των εγκληματολογικών εργαστηρίων και τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής δίνουν μάχη με τον χρόνο για να ανακτήσουν σβησμένα βίντεο και προκ από τα ψηφιακά αρχεία που κατασχέθηκαν. Στόχος είναι να βρεθεί το κείμενο της προκήρυξης με την οποία οι δράστες σκόπευαν να αναλάβουν την ευθύνη για το χτύπημα στην οικία Νέστορα αλλά και για τις επιθέσεις σε σπίτια άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η τρομοκρατική οργάνωση δεν προχώρησε στη δημοσιοποίηση της προκήρυξης επειδή συνειδητοποίησε ότι πλέον βαρύνεται με μια στυγερή δολοφονία.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε σχεδόν δύο ώρες μετά το περιστατικό, όταν διαπιστώθηκε ότι τρία πρόσωπα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είχαν εξαφανιστεί ξαφνικά από τα συνήθεις στέκια τους.

Μέσα από την αξιοποίηση του υλικού από κάμερες ασφαλείας, αναλύσεων τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, αλλά και του γενετικού υλικού (DNA) που εντοπίστηκε στην πιλοτή του κτιρίου, οι αρχές χαρτογράφησαν πλήρως το δρομολόγιο των δραστών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, ο 29χρονος και η 26χρονη κατηγορουμένοι, φέρεται να κινήθηκαν αρχικά με διαφορετικά ταξί προς αντίθετες κατευθύνσεις από τις κατοικίες τους, καταλήγοντας στο ορμητήριό τους, το οποίο απείχε μόλις 200 μέτρα από τον στόχο. Εκεί άλλαξαν ρούχα για να κάνουν κατόπτευση του χώρου, ενώ η γυναίκα κάλυψε με επίδεσμο ένα χαρακτηριστικό τατουάζ για να μην αναγνωριστεί. Τα ξημερώματα προσέγγισαν το σπίτι με τα πόδια, με την 26χρονη να μεταφέρει τη βόμβα.

Μετά το θανατηφόρο χτύπημα, επέστρεψαν πεζοί στο κρησφύγετο, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο 29χρονος πήγε κανονικά στην εργασία του την επόμενη ημέρα, αποφεύγοντας κάθε συζήτηση για το θέμα. Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών αλλά και μετά την επίθεση, οι δράστες τηρούσαν αυστηρούς κανόνες συνωμοτικότητας, έχοντας απενεργοποιήσει τα κινητά τους τηλέφωνα. Η αστυνομία εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο ύπαρξης καθοδηγητών πίσω από τον εκτελεστικό πυρήνα.

Πηγή: ethnos.gr