Σπουδαία κίνηση με Σανόγκο από τον Πρωτέα Βούλας

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Πρωτέας Βούλας που έκανε δικό του, τον πρώην παίκτη του Άρη και του Αμαρουσίου, Ίσμαελ Σανόγκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Ισμαέλ Σανόγκο, (29χρ, 2,01μ.) ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν!

Ο Ισμαέλ Σανόγκο φοίτησε και αγωνίστηκε με την ομάδα μπάσκετ του Πανεπιστημίου Seton Hall από το 2014 έως το 2018. Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στη G League, φορώντας τη φανέλα των Λονγκ Άιλαντ Νετς, θυγατρικής ομάδας των Μπρούκλιν Νετς.

Το 2021 μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ιταλικής Κρεμόνα. Τα τελευταία τρία χρόνια αγωνίστηκε στην Ελλάδα, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη GBL.

Για δύο σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Άρη, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στο Μαρούσι.

Καλωσορίζουμε τον Ισμαέλ στην οικογένεια του Πρωτέα και του ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες».

«Γεια σε όλους τους φιλάθλους του Πρωτέα Βούλας! Θα είναι μια ξεχωριστή χρονιά για τον σύλλογο και ανυπομονώ να τη ζήσω μαζί με την ομάδα αλλά και με εσάς. Μόνο Πρωτέας Βούλας», ήταν το μήνυμά του.