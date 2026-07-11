Παναθηναϊκός: Με Ντε Φράι η ενδεκάδα κόντρα στην Γκρασχόπερ (pic)

Ο Στέφαν Ντε Φράι παίρνει φανέλα βασικού κόντρα στην Γκρασχόπερ, πραγματοποιώντας έτσι το -ανεπίσημο- ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε δύο φιλικές αναμετρήσεις στην Ολλανδία, πανηγυρίζοντας ισάριθμες νίκες (4-0 την Χέλμοντ, 3-1 τον Άγιαξ) και απόψε (11/7, 21:00) δίνει το τρίτο ματς της προετοιμασίας του, φιλοξενώντας στην Λεωφόρο την Γκρασχόπερ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο του «Απ. Νικολαΐδης», διατηρώντας τον σχηματισμό του 4-2-3-1 που δοκίμασε και στα προηγούμενα ματς.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πένια, με τον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Καλάμπρια στο δεξί και τους Ίνγκασον και Ντε Φράι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια και Κοντούρης, με τον Γιάγκουσιτς να βρίσκεται μπροστά τους. Αριστερά θα παίξει ο Αντίνο, δεξιά ο Ζαρουρί και στην κορυφή ο Τετέι.