Eurobasket U20: Νίκη - ανόδου στην Α' κατηγορία για την Εθνική Νέων Γυναικών κόντρα στο Μαυροβούνιο

Με όπλο την άμυνα της η Εθνική Νέων Γυναικών νίκησε το Μαυροβούνιο με 78-59 και πήρε την άνοδο στην Α' κατηγορία του Eurobasket U20. Kορυφαία η Στολίγκα με 17 πόντους και 5 τρίποντα.

Το ήθελε, το πίστεψε και το κατάφερε… Η Εθνική Νέων Γυναικών επέστρεψε στην Α’ Κατηγορία του Ευρωπαϊκού 20 μετά την νίκη της με 78-59 επί του Μαυροβουνίου στη διοργάνωση που πραγματοποιείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.

Πιο αποφασισμένη από ποτέ η Ελλάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό της παίρνοντας μια νίκη «χρυσάφι» που την φέρνει ξανά στην κατηγορία των «μεγάλων» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Εξαρχής ο στόχος για την Εθνική Νέων Γυναικών ήταν η άνοδος, αλλά τα προβλήματα τραυματισμών που παρουσιάστηκαν δυσκόλεψαν την κατάσταση. Οι παίκτριες όμως της Φρόσως Δρακάκη έπαιξαν και για αυτές που απουσίαζαν… Με απολογισμό μέχρι στιγμής έξι νίκες σε ισάριθμές αναμετρήσεις το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δικαιωματικά έχει κλέψει την παράσταση στο Ευρωπαϊκό U20 (Β’ κατ.) κερδίζοντας την άνοδο που τόσο πολύ ήθελε. Προκρίθηκε στον τελικό και πάει για την πρώτη θέση.

Ολες ήταν υπέροχες και καμιά δεν υστέρησε σε ένα παιχνίδι που άπαντες αντιμετώπιζαν ως τελικό

Το Μαυροβούνιο δύο λεπτά από την έναρξη του αγώνα βρέθηκε μπροστά με 7-2 , αλλά δύο καλάθια από τη Σύρπα έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (8-8, 4’25’’) και ένα τρίποντο από τη Χωλοπούλου έδωσε το προβάδισμα στην Εθνική Νέων Γυναικών 13-12 (6’45’’). Η Ελλάδα άρχισε να βρίσκει ρυθμό με τη Χατήρα να δίνει διαφορά 4 πόντων στην Ελλάδα (16-12, 8’). Για να πάρει τη σκυτάλη η Σύρπα που με δύο βολές έφερε το ματς στο +6 (18-12, 9’15’’).

Το ξεκίνημα του β’΄δεκαλέπτου έφερε την Εθνική Νέων Γυναικών στο +9 (21-12) με τρίποντο της Στολίγκα, για να έρθει η Χατήρα και να γράψει το 26-16 (12’). Το Μαυροβούνιο πλησίασε στους 5 πόντους 32-27 (17’20’’) για να δώσει η Στολίγκα με τρίποντο ανάσα στην Ελλάδα (35-27, 18’10’’), για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με δύο βολές της Χωλοπούλου (37-29).

Δυο τρίποντα από τη Γιαπιτζόγλου έφεραν τη διαφορά στο +14 (45-31, 23’), με τη Λιανούδη να διαμορφώνει το 55-39 (26’) και η ίδια παίκτρια από την γραμμή των βολών έφερε τη διαφορά στο +18 (57-39, 26’40’’). Η Νάγια Στολίγκα με τρίποντο έκανε το 60-39 (27’30’’) με την Εθνική να κυριαρχεί στο παρκέ για να ακολουθήσουν δυο βολές της Λιανούδη και ένα τρίποντο από τη Χωλοπούλου που εκτόξευσαν τη διαφορά στο +24 (65-41, 28’45’’).

Οι Ελλάδα συνέχισε να κρατάει τα πρωτεία έχοντας ως μαξιλαράκι τη διαφορά ασφαλείας επιβάλλοντας παράλληλα πλήρως τον ρυθμό της.

Το 4ο δεκάλεπτο ήταν παράσταση για έναν ρόλο με την Εθνική Νέων Γυναικών να δείχνει τη δυναμική της και την Νάγια Στολίγκα να εκτοξεύει τη διαφορά στο +17 (76-49, 34’10’’). Ο θρίαμβος γράφτηκε με καλάθι της Τσινασλανίδου που διαμόρφωσε το τελικό 78-59 για την Εθνική Νέων Γυναικών μια νίκη που έδωσε και την άνοδο στην Α’ Κατηγορία.

Διαιτητές: Σακάτζι (Τουρκία), Βαβρόβα (Τσεχία), Κεστάιν (Ολλανδία)

Δεκάλεπτα: 18-12, 37-29, 65-43, 78-59 Ελλάδα (Δρακάκη): Μάγκλαρη, Στολίγκα 17(5), Χατήρα 12(1), Γιαπιτζόγλου 6(2), Πατσιατζή, Τσινασλανίδου 2, Κυριακούδη 2, Μπαλτζή, Λιανούδη 16, Χωλοπούλου 11(3), Σύρπα 12



Δείτε ΕΔΩ τη στατιστική του αγώνα

Δείτε ΕΔΩ ξανά τον αγώνα