Η Τβέντε του έβαλε δύσκολα και ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα στην προετοιμασία από την Τβέντε (3-2) - Αποχαιρετά την Ολλανδία, επιστρέφει Ελλάδα και «τρέχει» για την Ευρώπη.

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Ο Αλέσιο Λίσι έριξε θεωρητικά μία δυνατή ενδεκάδα στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους κόντρα στη Τβέντε. Όμως σαν σε κακοδαιμονία που τον «κυνηγά», ο ΠΑΟΚ είδε να χάνει και τον Αρίτζ Ελουστόντο με πρόβλημα τραυματισμού. Οι Θεσσαλονικείς παρατάχθηκαν με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Τέιλορ στην άμυνα από τα δεξιά προς τ´ αριστερά. Οι Ζαφείρης και Καμαρά συνέθεσαν την δυάδα στα χαφ, με τους Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Τάισον να κινούνται πίσω από τον Μύθου.

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στον ΠΑΟΚ, με τον... συνήθη ύποπτο, Γιάννη Κωνσταντέλια, να ξεφεύγει με ατομική ενέργεια στον άξονα, να εκτελεί σημαδεύοντας την αριστερή πάνω γωνία της εστίας του Ούνερσταλ αλλά ο Γερμανός πορτιέρε ήταν σε ετοιμότητα. Μία φάση και μία κίνηση από τον Έλληνα «μάγο» που είδε και στην πορεία του ματς ο Αλέσιο Λίσι, με τους ασπρόμαυρους να βγαίνουν στη μετάβαση με δύο πάσες, εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός πως η Τβέντε είχε από το μεσοδιάστημα πολύ ψηλά τις γραμμές της.

Άμεση απάντηση από τους Ολλανδούς όμως, «χτυπώντας» σε γρήγορη μετάβαση, αλλά ο Παβλένκα, στην πρώτη του συμμετοχή σε φιλικό παιχνίδι φέτος, έδειξε αντανακλαστικά και είχε καίρια επέμβαση σε καλό σουτ εντός περιοχής. Κάτι που δεν συνέβη στο 9΄ όταν το ανοιχτό κοντρόλ του Τσέχου λίγο έλειψε να βάλει σε μπελάδες τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, ο ίδιος με δύο διαδοχικές επεμβάσεις διόρθωσε το λάθος του.

Εν τέλει η ομάδα που πλήρωσε το λάθος γύρισμα του Νόισταντ στην άμυνα ήταν η Τβέντε, με τον Ούνεσταλ να παρακολουθεί την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 του Δικεφάλου στο 10'. Παρά το γκολ, οι Ολλανδοί ισορρόπησαν άμεσα το ματς και από το μεσοδιάστημα πήραν τον έλεγχο, πιέζοντας ψηλά τους Θεσσαλονικείς, αναγκάζοντάς τους σε αβίαστα λάθη. Γεγονός που προκάλεσε και τον έντονο εκνευρισμό του Ιταλού τεχνικού, βλέποντας τους παίκτες του να μην μπορούν να πιέσουν αποτελεσματικά, δίνοντας παράλληλα εύκολα χώρους στην Τβέντε προς την περιοχή του ΠΑΟΚ.

Στο 35΄ο Παβλένκα είχε δύο δύσκολες επεμβάσεις, απόρροια της πίεσης των Ολλανδών, ωστόσο, στο 36΄δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με τον Οργιασέτερ να κάνει εξαιρετική ενέργεια από τ' αριστερά, ο οποίος αν και κλεισμένος από δύο αντιπάλους, ντρίμπλαρε, τελείωσε και έγραψε το 1-1.

Ό,τι καλύτερο έχει να θυμάται ο Δικέφαλος από το α΄ημίχρονο ανήκει στη συνεργασία Τάισον - Κωνσταντέλια, με τον Βραζιλιάνο να βγαίνει ταχύτατα στην αντεπίθεση, βγάζοντας τετ α τετ τον Έλληνα άσο, διαγώνιο τελείωμα, απόκρουση του Ούνερσταλ! Και ό,τι θέλει να ξεχάσει είναι ο τραυματισμός του Ελουστόντο πριν την ολοκλήρωση του 45λεπτου, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τον Μπαταούλα να τον αντικαθιστά.

Με την έναρξη του β΄μέρους, ο Παβλένκα έδωσε τη θέση του στον Τσιφτσή, αν και η Τβέντε είχε και πάλι τον πρώτο λόγο στο γήπεδο, «χτυπώντας» και δεύτερη φορά στο 56΄με τον Χέσελινκ, σε μία φάση που δεν τίποτα δεν λειτούργησε σωστά αμυντικά για τον ΠΑΟΚ. Αλλαγές από τον Αλέσιο Λίσι, κινούμενος με δίδυμο στα στόπερ τους Μπαταούλα - Κοσίδη, Γκόμεζ δεξιά και εξάρι τον Τέιλορ αντί του Καμαρά.

Μετά το 2-1 των Ολλανδών και στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα, ο Δικέφαλος πήρε μέτρα στο γήπεδο, ανέβασε τις γραμμές του και προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Ούνερσταλ με... αφετηρία τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ προσπάθησε με δύο κάθετες να «ανοίξει» την άμυνα της Τβέντε, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.

Συνεχόμενες αλλαγές από τον Αλέσιο Λίσι με τους Μπέρδο-Πέλκα να αντικαθιστούν τους Ζίβκοβιτς-Κωνσταντέλια, τον Γερεμέγιεφ να παίρνει τη θέση του Μύθου και τον Τσοπούρογλου να ξεκουράζει τον Χρήστο Ζαφείρη.

Και εκεί που όλα έδειχναν πως το 2-1 θα παρέμενε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, ήρθε ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ με κεφαλιά στο 87' να ισοφαρίσει για τον Δικέφαλο σε 2-2, μετά από άψογη σέντρα του Τζόντζο Κένι, κάτι το οποίο δούλεψε ατομικά στις τελευταίες προπονήσεις.

Όμως το 2-2 δεν ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την Τβέντε να «χτυπάει» με μπάζερ και από στημένη φάση με δράστη τον Χλίσνον για το τελικό 3-2 στο Χούισεν.

«Αυλαία» στο 15νθήμερο του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία με ήττα λοιπόν, με τον Δικέφαλο να κινείται σε ρυθμούς Europa League, καθώς σε 12 ημέρες θα βρεθεί σε Ρουμανία ή Πολωνία για την πρώτη «μάχη» των προκριματικών.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα(46' Τσιφτσής), Ελουστόντο(45+1' Μπαταούλας), Κένι, Μιχαηλίδης(57' Κοσίδης), Τέιλορ, Ζαφείρης(78' Τσοπούρογλου), Καμαρά(57' Γκόμες), Κωνσταντέλιας(78' Πέλκας), Ζίβκοβιτς(78' Μπέρδος), Τάισον(57' Μπάλντε), Μύθου(78' Γερεμέγιεφ)

Tβέντε: Ούνερσταλ, Άντελγκραντ(81' Κουρόφσκι), Φαν Ρόι, Λέμκιν, Νόισταντ, Φαν Ντε Μπέλτ, Κιόλε, Χλίνσον, Οργιασέτερ(75' Κούστερ), Ροτς, Βένεγκορ οφ Χέσελνικ