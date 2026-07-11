Εθνική Νεανίδων: Ώρα για τα πρώτα φιλικά

Η Εθνική Νεανίδων συνεχίζει την προετοιμασία της εν όψει του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που θα διεξαχθεί το διάστημα 31 Ιουλίου-10 Αυγούστου στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, με τα κορίτσια μας μετά από δύο εβδομάδες προετοιμασίας, υπό το επιτελείο του Βασίλη Μασλαρινού, να δίνουν τα πρώτα τους φιλικά.

Η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί το διήμερο 12-13 Ιουλίου σε δύο φιλικά με αντίπαλο τη Λιθουανία, στο Κλειστό της Γέφυρας, σε μια ευκαιρία των αθλητριών του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για ένα αγωνιστικό «ξεμούδιασμα», μετά από σειρά ημερών με προπονήσεις, καθώς και για να αρχίσουν να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους εν όψει της σημαντικής πρόκλησης, που έχουν μπροστά τους.

«Όλα τα κορίτσια έχουν πολύ μεγάλη διάθεση»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Μασλαρινός, πραγματοποίησε έναν αρχικό απολογισμό για τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας και αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Εθνικής Νεανίδων και το πού βρίσκεται, εν όψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

«Κλείσαμε τη δεύτερη εβδομάδα προπονήσεων και όλα τα κορίτσια έχουν πολύ μεγάλη διάθεση. Η προπόνηση πραγματοποιείται σε αρκετά καλό επίπεδο, είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των κοριτισιών και τώρα πάμε στα φιλικά με τη Λιθουανία, ώστε να δούμε το τι έχουμε κρατήσει από τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Θα παίξουμε δύο παιχνίδια με ομάδα, που θα βρούμε στο Ευρωμπάσκετ και θέλουμε τα κορίτσια να το ευχαριστηθούν, να βρουν αγωνιστικό ρυθμό και να δούμε το πού βρισκόμαστε,

Κάθε καλοκαίρι έχει μια σειρά φιλικών, ώστε μια ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη. Εμείς έχουμε διαλέξει ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να παίξουμε με όσο περισσότερους δυνατούς αντιπάλους, καθώς δε γίνεται να παίξεις σε αυτή τη διοργάνωση, χωρίς το στόχο της ανόδου. Δεν έχουμε, ωστόσο, αυτοσκοπούς και θα προετοιμάσουμε τα κορίτσια για τα επόμενα χρόνια, ώστε παντού να γίνουν οι επόμενες πρωταγωνίστριες».

Η προεπιλογή της Εθνικής Νεανίδων:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν Ύψος Θέση Ομάδα Ελένη Χλιαουτάκη 05.12.2008 1.82 PF Προφήτης Ηλίας Σοφία Καμπάκα 07.12.2008 1.85 C Παναθηναϊκός Αικατερίνη Σωτηρία Υφαντοπούλου 06.08.2008 1.80 F Georgia St. University Μαρία Τσιανάκα 03.12.2008 1.75 PG Σπόρτιγκ Αποστολία Δέσποινα Ζορμπαλά 01.07.2008 1.77 G Univ. of Texas El Paso Χρυσούλα Μαρία Βίγκα 07.10.2008 1.75 G Wagner College Ρεβέκκα Κακαρά 14.02.2009 1.70 G Παναθλητικός Μαρία Προδρομίδη 07.01.2009 1.78 G Κρόνος Αγ. Δημητρίου Ευγενία Τουμπανιάρη 09.11.2009 1.82 C Πρωτέας Βούλας Ευθυμία Φουστέρη 17.01.2009 1.68 G ΚΑΟ Μελισσίων Χρυσούλα Καβελίδη 02.06.2009 1.79 PF Παναθλητικός Μαρίνα Ντεμό 01.02.2009 1.83 C Πρωτέας Βούλας Ιφουνάνια Ναντί 21.05.2008 1.82 C Ανταίος Ελευθερία Μαρία Αράπογλου 18.09.2008 1.68 PG Πρωτέας Βούλας Ιωάννα Σαμαντά 18.11.2008 1.79 SF La Salle University Δέσποινα Μπασδέκη 03.04.2008 1.73 G Laramie County Community College Ιωάννα Λωριδοπούλου 21.02.2008 1.81 F Ανόρθωση Βόλου Παρασκευή Καραναγνώστη 02.09.2009 1.76 G Μαρούσι

Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός

Β. Προπονητή: Ανστασία Μύρβαλη, Θάνος Δήμου

Γυμναστής: Αλέξης Παπαχρήστου Δημητράς

Γιατρός: Ειρήνη Ιωσηφίδου

Φυσικοθεραπευτής: Βαγγέλης Αγγελόπουλος

Team Manager: Μαρία Προκοπίου

Το πρόγραμμα προετοιμασίας της Εθνικής Νεανίδων:

12-13 Ιουλίου 2026: Φιλικές αναμετρήσεις με τη Λιθουανία (Κλειστό Γέφυρας)

18-19 Ιουλίου 2026: Φιλικές αναμετρήσεις με τη Βουλγαρία (Κλειστό Γέφυρας)

24-25 Ιουλίου 2026: Φιλικές αναμετρήσεις με την Ιταλία (Montegrotto Terme, Βενετία)

28 Ιουλίου 2026: Φιλική αναμέτρηση με τη Ρουμανία (Τουλτσέα, Ρουμανία)

Οι όμιλοι του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας:

Α’ Ομιλος: Ισλανδία, Πορτογαλία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Ολλανδία

Β’ Ομιλος: Βουλγαρία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ουκρανία, Ελβετία

Γ’ Ομιλος: Λουξεμβούργο, Εσθονία, Λιθουανία, Αυστρία, Ιρλανδία

Δ’ Ομιλος: Σλοβακία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία

Το πρόγραμμα της Εθνικής Νεανίδων στον όμιλο του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας:

31.7 (21:00): Ελλάδα-Μεγάλη Βρετανία

1.8 (21:00): Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα

2.8 (18:30): Ελλάδα-Σλοβακία

4.8 (21:00): Δανία-Ελλάδα