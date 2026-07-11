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Τα highlights από το ισόπαλο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Λέουβεν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Παρακολουθήστε τις καλύτερες στιγμές από το ισόπαλο (1-1) φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λέουβεν στην Ολλανδία.

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Τα highlights από το ισόπαλο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Λέουβεν (vid)