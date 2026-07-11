Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Τα highlights από το ισόπαλο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Λέουβεν (vid) 11-07-2026 16:43 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Oud-Heverlee Leuven 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Παρακολουθήστε τις καλύτερες στιγμές από το ισόπαλο (1-1) φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λέουβεν στην Ολλανδία. Δείτε παρακάτω τις καλύτερες στιγμές: Το πρόσωπο που φοβάται η ΝΔ: Το φαβορί για τη θέση του Ανδρουλάκη εάν γίνει αλλαγή αρχηγού εν πλω στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Κρέας με κρέας και σπαρτιατικές συνταγές: Το ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής του Χάαλαντ που δεν θα μπορούσες να αντέξεις ούτε 24 ώρες menshouse.gr «Για 'μένα το λες αυτό ρε;»: Η μέρα που ο Τάρπλεϊ τιμώρησε με μπουνιές τον… «Έλληνα Μπάρκλεϊ» για το ασυγχώρητο ατόπημά του menshouse.gr 4 γκολ στην Μπαρτσελόνα, τα 3 σε μισή ώρα: Το 10άρι που αφήσαμε να φύγει απ' την Ελλάδα, έβγαλε μάτια στην Ισπανία menshouse.gr Πιο κάτω κι απ’ τον Σύριζα: Το κόμμα που στόχευε πολύ ψηλά εξαϋλώθηκε στην τελευταία δημοσκόπηση instanews.gr Μετά την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ: Το νέο βήμα του Βασίλη Χιώτη dailymedia.gr Ούτε με τη βοήθεια του κοινού: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας είσαι έτοιμος για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Νέο κανάλι, νέα ζώνη: Έκλεισε το mega deal με τη Φαίη Σκορδά dailymedia.gr Τα highlights από το ισόπαλο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Λέουβεν (vid) SHARE