«Έδεσε» Ρουκουνάκη η Κηφισιά

Μέχρι το 2029 θα φορά τα «κυανόλευκα» ο 25χρονος μέσος που απέδειξε τη σεζόν 2025-26 ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό «γρανάζι» στις απαιτήσεις της ομάδας του Σεμπαστιάν Λέτο.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς για την ανανέωση με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς τον Ιανουάριο του 2025. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας, αποτελώντας κομμάτι μείζονος σημασίας στην προσπάθεια που έκανε η Κηφισιά για την εξασφάλιση της παραμονής την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Το 2025/26 ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης κατέγραψε 19 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!»