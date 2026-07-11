«Θέλει... πακέτο τους Σμάιλαγκιτς-Παγιόλα από την Βίρτους η Παρτίζαν»

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα η Παρτίζαν είναι πολύ κοντά στην απόκτηση των Αλεσάντρο Παγιόλα και Άλεν Σμάιλαγκιτς από τη Βίρτους Μπολόνια.

Η Παρτίζαν έχασε αρκετά βασικά γρανάζια από το φετινό της ρόστερ και πλέον ο Χουάν Πεναρόγια αναζητά νέες περιπτώσεις παικτών για να στελεχώσει την ομάδα του ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Mozzartsport», οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου αναμένεται να αποκτήσουν «πακέτο» τους Αλεσάντρο Παγιόλα και Άλεν Σμάιλαγκιτς από τη Βίρτους Μπολόνια.

Για τον πρώτο η ομάδα του Πεναρόγια αναμένεται να καταβάλει το ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ στον ιταλικό σύλλογο για να αποκτήσει τον 25χρονο σέντερ και να τον εντάξει στο δυναμικό της ξανά μετά την τριετία 2021-24.



Όσον αφορά τον 26χρονο Ιταλό γκαρντ, όλα δείχνουν πως θα φύγει ως ελεύθερος από τη Βίρτους, όντας έτοιμος να κάνει για πρώτη φορά το βήμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί μακριά από τη χώρα του.