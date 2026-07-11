Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 στην δεύτερη φιλική του αναμέτρηση επί ολλανδικού εδάφους, απέναντι στην βελγική Λέουβεν.

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την βελγική Λέουβεν στην Ολλανδία και στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι που έδωσε, κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. «Φλύαρος» στο πρώτο ημίχρονο, αρκετά ανεβασμένος με Μαρτίνς και Αντρέ Λουίζ ο Ολυμπιακός, που... ξενέρωσε στο φινάλε από τους Βέλγους που ισοφάρισαν.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Κλέιτον να αποχωρεί και τον Γιάρεμτσουκ να περνά στη θέση του λόγω ενοχλήσεων.

Ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά δεν ήταν καλός, με τις δύο ομάδες να κάνουν αρκετές λάθος μεταβιβάσεις.

Η πρώτη ευκαιρία στον αγώνα ήρθε στο 14', με την ατομική ενέργεια του Οπόκου που πέρασε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα οι Βέλγοι είχαν μεγάλη στιγμή για να κάνουν το 1-0, όμως το σουτ του Τραορέ να σταμάτησε στον δοκάρι του Τζολάκη.

Ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στο ματς στο 19' με δυνατό σουτ του Γιάρεμτσουκ που κατέληξε άουτ.

Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τους ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ να έχουνε την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς ωστόσο να απειλούν.

Στο 45' ο Τραορέ είχε νέα καλή στιγμή για τη Λέουβεν, αλλά ο Τζολάκης με υπερένταση έδιωξε τη μπάλα σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Μπουλούτ πέρασε άουτ για τους Βέλγους.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι δύο προπονητές προχώρησαν σε σαρωτικές αλλαγές, δίνοντας χρόνο σε νέα πρόσωπα. Στο 54' ο Ντάνι Γκαρθία έγινε αλλαγή στην αλλαγή και πέρασε ξανά στο παιχνίδι ο Σιπιόνι για τον Ολυμπιακό.

Οι πολλές αλλαγές από τις δύο ομάδες είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Η πρώτη τελική στο δεύτερο μέρος ανήκε στον Ολυμπιακό, με το άστοχο σουτ του Αντρέ Λουίζ που έφυγε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα η Λέουβεν είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον Στουρνάρα να διώχνει εξ επαφής το σουτ του Κάγιο.

Η κορυφαία στιγμή των Πειραιωτών στο ματς ήρθε στο 62' με ωραία ενέργεια και σουτ του Μαρτίνς που έδιωξε σε κόρνερ ο αντίπαλος γκολκίπερ.

Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 68', μετά από όμορφη ανάπτυξη και ασίστ του Μαρτίνς στον Αντρέ Λουίζ που σκόραρε το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό για το 1-0.

Τρία λεπτά μετά, οι Πειραιώτες έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Γιάρεμτσουκ εξ επαφής για να βρουν και δεύτερο γκολ.

Ο Ολυμπιακός πατούσε καλά στον αγωνιστικό χώρο και στο 72' με τον Μαρτίνς είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για να βρει δίχτυα, όμως η προσπάθεια του δεν βρήκε τον στόχο.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ που ήταν δραστήριος είχε ακόμη μια καλή στιγμή στο 82', αλλά δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία. Οι Βέλγοι κατάφεραν με τον Μουρού να ισοφαρίσουν στο 87' με κεφαλιά για το τελικό 1-1.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης (46' Στουρνάρας) – Σιώζος (46' Μαφέο), Κουτσίδης (46' Σμαΐλοβιτς), Κάρμο 46' Πιρόλα), Ορτέγκα (46' Μπρούνο) – Σιπιόνι (46' Φίλης), Έσε (46' Γκαρθία- 54' Σιπιόνι) – Ροντινέι (46' Αντρέ Λουίς), Μασούρας (46' Ζέλσον), Φορτούνης (46' Τσικίνιο) – Κλέιτον (7' Γιάρεμτσουκ - 72' Μασούρας).

OH Leuven (Τίμι Σίμονς): Λέισεν, Ντουσέν, Βεστράτε, Τζορτζ, Τραορέ, Ικβουεμέσι, Μπαλικβισά, Οσίφο, Τζιλ Ρεγκάνο, Κάιο, Οπόκου, στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Βαν Ντεν Χέουβελ, Τέκλαμπ, Σρίβερς, Βιέτνικ, Μουρού, Πιέτινκ, Λάκομι, Βάεσεν, Νιακόσι, Σουάνγκα.