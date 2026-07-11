Αγγλία: Ανάσα για τον Τούχελ πριν από τη «μάχη» με τη Νορβηγία – Προπονήθηκαν Ράις, Γκεΐ και Τζέιμς (pic)

Θετικά είναι τα νέα για τον Τόμας Τούχελ ενόψει του προημιτελικού της Αγγλίας με τη Νορβηγία, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές των «Τριών Λιονταριών» που είχαν προκαλέσει ανησυχία τις προηγούμενες μέρες προπονήθηκαν κανονικά και τέθηκαν στη διάθεσή του.

Η εθνική Αγγλίας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Νορβηγία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, αφήνοντας πίσω όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, με τον Τόμας Τούχελ να αυξάνει τις επιλογές του για την ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα, ο Ντέκλαν Ράις που είχε ταλαιπωρηθεί από ασθένεια μετά τον αγώνα με το Μεξικό και ο Μαρκ Γκεΐ που είχε απουσιάσει από την προπόνηση της Πέμπτης, λόγω ανησυχίας για πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, προπονήθηκαν κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Γερμανού τεχνικού για τον αγώνα κόντρα στη Νορβηγία (12/7, 00:00).

Παράλληλα, στην προπόνηση συμμετείχε και ο Ρις Τζέιμς, με τον μπακ της Τσέλσι να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση έπειτα από τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο, τον οποίο υπέστη στον αγώνα κόντρα στη Γκάνα στη φάση των ομίλων και θα είναι και αυτός παρών στον αγώνα με τους «Βίκινγκς».

England's path to the World Cup final four could hinge on the fitness of key defenders ahead of Saturday night's quarter-final against Norway in Miami. Thomas Tuchel was boosted on Friday as Reece James, Marc Guehi and Declan Rice all returned to training.



James has been… pic.twitter.com/II06aCgZlI — FootballSpectator (@footballspecttr) July 11, 2026

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.