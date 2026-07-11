Η μάχη των γκολ ανάμεσα σε Χάαλαντ και Κέιν, με 1UP* στην Αργεντινή του Μέσι και έπαθλα φτάνουν έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο πλησιάζει στην κορύφωσή του και απόψε ολοκληρώνεται η φάση των προημιτελικών.

Τέσσερις ομάδες έχουν απομείνει να διεκδικήσουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα ημιτελικά, σε μία βραδιά γεμάτη αστέρες, ένταση και μεγάλες προσωπικότητες.

Η Νορβηγία κοντράρεται με την Αγγλία σε μία σπουδαία ευρωπαϊκή μονομαχία, ενώ η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει την πάντα υπολογίσιμη Ελβετία, με φόντο μία θέση στους «4».

Με τις Super αποδόσεις* και το αγαπημένο 1UP* της Superbet, η δράση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Νορβηγία – Αγγλία: Η μονομαχία των δύο κορυφαίων σκόρερ

Αν υπάρχει ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει για τις προσωπικότητές του, αυτό είναι το Νορβηγία – Αγγλία.

Από τη μία ο Έρλινγκ Χάαλαντ, το απόλυτο σημείο αναφοράς της Νορβηγίας και ένας από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Από την άλλη ο Χάρι Κέιν, αρχηγός της Αγγλίας και ένας επιθετικός που έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στα μεγάλα παιχνίδια.

Δύο σέντερ φορ παγκόσμιας κλάσης. Δύο διαφορετικά στυλ. Ένας κοινός στόχος: η πρόκριση στα ημιτελικά.

Γύρω τους, ποδοσφαιριστές όπως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Φιλ Φόντεν, ο Μάρτιν Έντεγκααρντ και ο Αλεξάντερ Σέρλοτ υπόσχονται μία αναμέτρηση υψηλού επιπέδου, όπου κάθε φάση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

🔥 1 UP * στην Αργεντινή απέναντι στην Ελβετία!

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια συνεχίζει την πορεία της προς την υπεράσπιση του τίτλου και απέναντί της βρίσκει μία από τις πιο πειθαρχημένες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Ελβετία απέκλεισε την Κολομβία στα πέναλτι και έδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να διαχειρίζεται παιχνίδια υψηλής πίεσης.

Από την άλλη, η Αργεντινή συνεχίζει να στηρίζεται στην ποιότητα, την εμπειρία και φυσικά στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος παραμένει η ψυχή και ο ηγέτης της "Αλμπισελέστε" στις πιο κρίσιμες στιγμές του Παγκοσμίου.

Και επειδή κάθε μεγάλη βραδιά αξίζει κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Αργεντινής.

👉 Αν η Αργεντινή προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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