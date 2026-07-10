Ζάκυνθος: Ποιος είναι ο Γιώργος Χατζόπουλος, ο πιλότος του F-16 που προσγείωσε εκτάκτως το αεροσκάφος

Αναγκαστική προσγείωση ενός μαχητικού αεροσκάφους F-16, κατάφερε με μεγάλη επιτυχία ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιώργος Χατζόπουλος, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Ο μοίραρχος της 335 Μοίρας, σε πρόσφατες δηλώσεις του, με αφορμή ΝΑΤΟϊκή άσκηση, τόνισε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για τον άνθρωπο που προσγείωσε με το F-16 στη Ζάκυνθο και που φαίνεται στα πλάνα να επιχειρεί να επιστρέψει στο φλεγόμενο αεροσκάφος, προκειμένου να διασώσει ό,τι είναι δυνατόν.

Σε βίντεο φαίνεται να αποτρέπεται από μέλος της πυροσβεστικής δύναμης του αεροδρομίου, όσο το αεροσκάφος πίσω τους φλέγεται.

Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη. Τότε, ο πιλότος του αεροσκάφους αμέσως έλαβε εντολή να απορρίψει τα καύσιμα, και στη συνέχεια προσγειώθηκε στο κοντινότερο αεροδρόμιο απ’ τον Άραξο, ακριβώς απέναντι, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Το πρόβλημα που εκδήλωσε το αεροσκάφος φαίνεται πως δεν του επέτρεπε να ανοίξει τους τροχούς. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο διάδρομος προσγείωσης στρώθηκε με αφρό, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο χειριστής του μαχητικού, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, κατάφερε να βγει έγκαιρα, πριν το αεροσκάφος τυλιχθεί στις φλόγες και είναι καλά στην υγεία του. Κατά την προσγείωση του αεροσκάφους, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά που ξέσπασε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος είναι επισκευάσιμο.

Ποιος είναι ο Γιώργος Χατζόπουλος

Ο Γεώργιος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας «Τίγρης», ενήργησε υποδειγματικά, όπως επισημαίνουν συνάδελφοί του πιλότοι. Σημειώνουν, μάλιστα, ότι ακόμη και αν υπήρχε δυνατότητα να κατέβουν οι τροχοί, μια τέτοια ενέργεια θα επηρέαζε την ταχύτητα, αλλά πιθανότατα και την ευστάθεια και την ασφάλεια του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα μετά το τέλος άσκησης. Ακολούθησε απόρριψη καυσίμων και, σε συνεννόηση με το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, εκτελέστηκε αναγκαστική προσγείωση. Το αεροσκάφος απομακρύνθηκε με γερανό από τον διάδρομο, ενώ ο ιπτάμενος είναι καλά στην υγεία του.

Η ατυχία βρήκε τον μοίραρχο λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τελετή παράδοσης – παραλαβής της ιστορικής 335 Μοίρας. Η 335 Μοίρα «Τίγρης» είναι η παλαιότερη Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 1941, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή, στο αεροδρόμιο Ακίρ της Παλαιστίνης, λίγους μήνες μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της χώρας.

Οι πρώτοι πιλότοι της Μοίρας ήταν στελέχη της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας που είχαν μεταβεί στο Ιράκ από το 1940 για να εκπαιδευτούν από τους Βρετανούς, καθώς και πιλότοι που κατέφυγαν στη Μέση Ανατολή μετά την κατάληψη της Ελλάδας, προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την απελευθέρωση της χώρας.

Τα αεροσκάφη της Μοίρας, βαμμένα με την χαρακτηριστική παραλλαγή «Τίγρης», ξεχωρίζουν μέχρι σήμερα σε διεθνείς διαγωνισμούς και ασκήσεις. Από το 2009 ξεκίνησε μια νέα εποχή τόσο για την 335 Μοίρα όσο και για την Πολεμική Αεροπορία, καθώς σταμάτησε να επιχειρεί με τα A-7E και άρχισε να παραλαμβάνει τα σύγχρονα μαχητικά τέταρτης γενιάς F-16 Block 52 Advanced.

Πηγή: newsit.gr