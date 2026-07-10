«Σε επαφές με τον Γκάρισον Μάθιους η Αρμάνι Μιλάνο»

Η Αρμάνι θέλει να ενισχυθεί στην περιφέρεια και έχει... ανοιχτή γραμμή με τον Γκάρισον Μάθιους.

Όπως ανέφερε και το "Eurohoops" και επιβεβαίωσαν τα ιταλικά media, η ομάδα του Πέπε Ποέτα έχει προσεγγίσει τον 30χρονο σούτινγκ γκαρντ, που από το 2019 αγωνίζεται στο ΝΒΑ.

Ο Μάθιους πέρυσι «έκλεισε» τη σεζόν με τη φανέλα των Πέισερς, μετρώντας 5,2 πόντους σε 15 συμμετοχές. Στην Ιταλία τονίζουν πως ο Ποέτα τον βλέπει ως ένα προφίλ « 3&D» παίκτη και η Αρμάνι κινείται για την απόκτησή του.

Ωστόσο, άπαντες στον ιταλικό βορρά περιμένουν τουλάχιστον μέχρι τις 15/7, όταν και ο Μάθιους θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει να περιμένει μια πρόταση από τον «μαγικό κόσμο».