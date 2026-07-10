Στον Ολυμπιακό η Μαρία Πάτρα

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην πρώτη του μεταγραφή για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενισχύοντας τη γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης με την απόκτηση της Μαρίας Πάτρα.

Η διεθνής αμυντικός, που αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, αφήνει τον Άλιμο ύστερα από δύο σεζόν και εντάσσεται στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων».

Η 28χρονη πολίστρια έκανε τα πρώτα της βήματα στον Πανιώνιο, συνέχισε την πορεία της στον ΑΝΟ Γλυφάδας και το 2016 μετακόμισε στον ΝΟ Βουλιαγμένης, όπου παρέμεινε για οκτώ χρόνια. Με τη Βουλιαγμένη κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας της περιόδου 2018-19, πριν αγωνιστεί στον Άλιμο τη διετία 2024-2026.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Μαρία Πάτρα. Η διεθνής αμυντικός (17/10/1998, 1,76μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Την τελευταία διετία, η Μαρία Πάτρα αγωνίστηκε με το σκουφάκι του Αλίμου ΝΑΣ, ενώ από το 2016 έως το 2024, αγωνίστηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας της σεζόν 2018-19. Ξεκίνησε την καριέρα της στον Πανιώνιο, ενώ έχει αγωνιστεί και στον ΑΝΟ Γλυφάδας.

Η Μαρία Πάτρα αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Γυναικών, με την οποία αναδείχθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια, το 2025. Με το εθνόσημο έχει κατακτήσει έξι ακόμη μετάλλια, δύο ασημένια (2018, 2022) και δύο χάλκινα (2024, 2026) σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ένα χρυσό στο Europa Cup του 2018 και ένα χάλκινο στους Μεσογειακούς αγώνες της ίδιας χρονιάς. Η Μαρία Πάτρα ήταν μέλος της Εθνικής μας ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 του Παρισιού, κατακτώντας την έβδομη θέση.

Στο παρελθόν, αγωνίστηκε και σε όλες τις «μικρές» Εθνικές μας ομάδες. Με την Εθνική Νέων Γυναικών, έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, το 2013. Επίσης, έχει κατακτήσει τρία ακόμη μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, ένα ασημένιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2017 και δύο ασημένια σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (2015, 2016).

Η δήλωση της Μαρίας Πάτρα:

«Είναι μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά για μένα, να ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου με τον Ολυμπιακό, έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία, νοοτροπία πρωταθλητή και διαρκείς επιτυχίες. Η ένταξή μου στην ομάδα αποτελεί μια σπουδαία πρόκληση και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη τους. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τις νέες μου συμπαίκτριες και το προπονητικό επιτελείο, ώστε όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά, για να διατηρήσουμε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Είμαι περήφανη που ανήκω, πλέον, στην οικογένεια του Ολυμπιακού! Εύχομαι να ζήσουμε μαζί πολλές επιτυχίες και όμορφες στιγμές με τον κόσμο του Ολυμπιακού».

Προηγούμενες ομάδες:

2024-26 Αλιμος ΝΑΣ

2016-24 ΝΟ Βουλιαγμένης

2013-16 ΑΝΟ Γλυφάδας

2009-13 Πανιώνιος

Τίτλοι:

1 Παγκόσμιο πρωτάθλημα

1 Κύπελλο Ελλάδας

1 Europa Cup

2 Ασημένια μετάλλια σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

2 Χάλκινα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

1 Χάλκινο μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες

1 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Γυναικών

1 Ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Γυναικών

2 Χάλκινα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Νέων Γυναικών».