Κεφαλονιά: Κατολίσθηση στον Μύρτο – Βράχια και χώματα κατέληξαν στην παραλία

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στην παραλία Μύρτος στην Κεφαλονιά, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση και μεγάλοι βράχοι μαζί με χώματα αποκολλήθηκαν από το πρανές πάνω από την ακτή.

Η κατολίσθηση στην παραλία της Κεφαλονιάς καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε τον γύρο των στα social media.

Στις εικόνες φαίνεται το σημείο να υποχωρεί ξαφνικά, με τους βράχους να καταλήγουν στην παραλία και ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης να καλύπτει την περιοχή για λίγα δευτερόλεπτα.

Την ώρα της κατολίσθησης υπήρχε κόσμος στην παραλία, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που ενημερώνουν τους επισκέπτες για τον κίνδυνο κατολισθήσεων, καθώς πρόκειται για περιοχή όπου έχουν καταγραφεί αντίστοιχα φαινόμενα και στο παρελθόν.

Οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν την παραμονή κοντά στα απότομα πρανή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις αστάθειας του εδάφους.

Πηγή: newsit.gr