Δεύτερος σερί major τελικός και Νο.2 για Ζβέρεφ!

Ο Σάσα Ζβέρεφ έβαλε φρένο στα όνειρα του Άρθουρ Φέρι και της... Μεγάλης Βρετανίας, κλείνοντας θέση στον τελικό του Wimbledon για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Διαβασμένος και αποφασισμένος ο 29χρονος Γερμανός (Νο.3), σταμάτησε την τρελή πορεία του 23χρονου Βρετανού (Νο.114) με 7-6(0), 6-2, 6-4 σε 2 ώρες και 14 λεπτά και είναι ένα βήμα μακριά από το Channel Slam, δηλαδή την κατάκτηση του Roland Garros και του Wimbledon την ίδια χρονιά! Θα περιμένει στον τελικό (12/7, 18.00) τον νικητή του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Φαίνεται ότι ο Ζβέρεφ έχει «ξεκλειδώσει» μετά το πρώτο του Grand Slam φέτος στο Παρίσι και παίζει πιο ελεύθερα, με αποτέλεσμα να έχει πετύχει τώρα 13 διαδοχικές νίκες σε major και να γλυκοκοιτάζει τον δεύτερο μεγάλο τίτλο του!

Με την πρόκριση στον τελικό, μάλιστα, εξασφάλισε την επιστροφή του στο Νο.2 του κόσμου, εκτοπίζοντας τον Κάρλος Αλκαράθ, που είναι τραυματίας και έχει να αγωνιστεί από τον περασμένο Απρίλιο.

Ο Ζβέρεφ είχε ένα νευρικό ξεκίνημα στον αγώνα, ίσως επηρεασμένος και από την ατμόσφαιρα, αλλά μόλις βρήκε τον δρόμο στο τάι μπρέικ του πρώτου σετ, δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη, βγάζοντας από το «παιχνίδι» τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, έχασε το αρχικό του προβάδισμα με μπρέικ και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να «ξανασπάσει» τον αντίπαλό του, οπότε το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών έγινε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Γερμανός έκανε... ό,τι ήθελε και έκανε το 1-0 χωρίς να χάσει πόντο.

Διατήρησε το επίπεδό του και στο δεύτερο σετ και πετυχαίνοντας δύο συνεχόμενα μπρέικ, βρέθηκε να προηγείται με 5-1. Ο Φέρι κράτησε για το 5-2, όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Ζβέρεφ στο επόμενο γκέιμ και έγινε το 2-0.

Ο τενίστας από το Αμβούργο πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ του του τρίτου σετ και ουσιαστικά «τελείωσε» τον Βρετανό. Αν και απέτυχε να προηγηθεί με διπλό μπρέικ, σέρβιρε με επιτυχία στο 5-4 και έφτασε σε μια ακόμα σπουδαία επιτυχία. Είναι η πέμπτη φορά που προκρίνεται σε τελικό Grand Slam (1-3).

Ο Φέρι, από την πλευρά του, δεν μπόρεσε να κάνει το καλύτερο δώρο γενεθλίων στον εαυτό του και να παίξει στον τελικό την Κυριακή, όμως αυτό που έκανε φέτος στο Λονδίνο είναι εξωπραγματικό και θα του δώσει την ευκαιρία να μπει σε όλα τα μεγάλα τουρνουά που ακολουθούν.

Τη Δευτέρα θα «πετάξει» στο Νο.36 της παγκόσμιας κατάταξης και... από το πουθενά θα γίνει ο Νο.1 τενίστας της Μεγάλη; Βρετανίας!