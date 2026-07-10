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Πανιώνιος: Η εντυπωσιακή εμφάνιση ενόψει της νέας σεζόν

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Ο Πανιώνιος έκανε γνωστή την πρώτη του εμφάνιση ενόψει της νέας σεζόν, η οποία σχεδιάστηκε από την NIKE, ενώ ξεχωρίζει η σπουδαία χορηγική συμφωνία με την SuperBet.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Πανιώνιος:

 

Πανιώνιος: Η εντυπωσιακή εμφάνιση ενόψει της νέας σεζόν