Πανιώνιος: Η εντυπωσιακή εμφάνιση ενόψει της νέας σεζόν

Ο Πανιώνιος έκανε γνωστή την πρώτη του εμφάνιση ενόψει της νέας σεζόν, η οποία σχεδιάστηκε από την NIKE, ενώ ξεχωρίζει η σπουδαία χορηγική συμφωνία με την SuperBet.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Πανιώνιος: