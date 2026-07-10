Ο Άιζακ Μπόνγκα προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και στάθηκε στην ιστορία της ομάδας αλλά και στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος θα φοράει τα πράσινα για τα επόμενα τρία χρόνια. Το «τριφύλλι» δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του, ενώ λίγο μετά ο 27χρονος προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας.

Ο διεθνής Γερμανός στάθηκε στην ιστορία του συλλόγου αλλά και στην επανένωσή του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίον συνεργάστηκε στην Παρτιζάν.

Ακόμη, μίλησε για το στοιχείο που πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό και τόνισε πως ανυπομονεί για το πρώτο ματς της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «CLUB1908»:

Για το τι τον έπεισε να γίνει μέλος του Παναθηναϊκού AKTOR: «Αυτό μου έκανε να έρθω εδώ, είναι η ιστορία της ομάδας. Προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η ομάδα. Πιστεύω ότι, στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η καριέρα μου, όλα ευθυγραμμίστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η απόφασή μου να έρθω εδώ να είναι σίγουρα η σωστή».

Για την επανένωσή του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Δίνει τεράστια σημασία στη λεπτομέρεια. Αν έχει μία καλή ομάδα από παίκτες που γνωρίζουν πραγματικά πώς να παίζουν το παιχνίδι, πιστεύω ότι είναι το κομμάτι που λείπει. Είναι ο άνθρωπος που δεν θα σε οδηγήσει απλώς στις νίκες, αλλά θα σε οδηγήσει στην κατάκτηση τίτλων. Νομίζω πως αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό».

Για το ποιο στοιχείο θα τον βοηθήσει στην παρουσία του στο «τριφύλλι»: «Πιστεύω η ευελιξία μου. Η ικανότητά μου να προσαρμόζομαι στα ματς, στους αντιπάλους και στο περιβάλλον. Νομίζω πως αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που θα φέρω στην ομάδα. Και φυσικά, το ότι είμαι ένας παίκτης που θα δίνει πάντα το 100% του σε κάθε παιχνίδι».

Για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θέλει να προσθέσει στην ομάδα: «Ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά σε μία ομάδα που παίζει τόσο επιθετικά και στις δύο πλευρές του παρκέ, που αγωνίζεται με υψηλό ρυθμό και με μεγάλη σκληράδα στην άμυνα. Θέλω να είμαι ένας από τους παίκτες που θα δίνουν τον ρυθμό σε αυτό τον τρόπο παιχνιδιού».

Για την ατμόσφαιρα στο «T-Center»: «Το να έχω αυτή την ατμόσφαιρα με το μέρος μου, πιστεύω πως θα μου δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση και επιπλέον ενέργεια, όταν έχεις τέτοιους φιλάθλους στο πλευρό σου. Ο κόσμος γνωρίζει πως έζησα κάτι παρόμοιο και στη Σερβία, όμως τώρα, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, θα είναι εξίσου ξεχωριστό».

Το μήνυμά του στον «πράσινο» κόσμο: «Ανυπομονώ να ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι και ελπίζω να είστε έτοιμοι για μία, πραγματικά, σπουδαία σεζόν».