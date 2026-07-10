Παρουσίασε τον Ματσάρι ο Ηρακλής - Τι είπε για Μονεμβασιώτη και... Ινσίνιε!

Την επίσημη παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρι πραγματοποίησε ο Ηρακλής, με τον Ιταλό προπονητή να ανοίγει τα χαρτιά του σχετικά με το πλάνο που φιλοδοξεί να εφαρμόσει μετά την επιστροφή της ομάδας στη Stoiximan Super League.

Την παρουσίαση του 64χρονου προπονητή έκανε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, ο οποίος ευχήθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών να έχει μεγάλη διάρκεια. Στο πάνελ βρέθηκαν επίσης ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Μπασινάς, ο σύμβουλος διοίκησης Γιάννης Κόντης και η αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Έλλη Περράκη.

Ο Ματσάρι εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση, τονίζοντας πως αντιμετωπίζει αυτό το βήμα σαν μια νέα αρχή στην καριέρα του.

Πιο συγκεκριμένα, είπε:

“Ευχαριστώ τον πρόεδρο για όσα είπε για μένα. Είμαι εδώ γιατί αγαπώ την Ελλάδα, είμαι άνθρωπος της… θάλασσας. Μου προτάθηκαν συνεργασίες από χώρες που κάποιες είχαν και… πόλεμο, αλλά δεν σκεφτόμουν να πάω. Έχω μεγάλο ενθουσιασμό για αυτή τη θέση και όταν μίλησα με τον πρόεδρο. Άρχισα στο Λιβόρνο πριν 23 χρόνια.

Μου έγινε προσφορά στη μέση της χρονιάς να εργαστώ σε ομάδες αλλά δεν ήθελα να το κάνω. Την τελευταία φορά βέβαια στην Τορίνο που έγινε αυτό κάναμε ρεκόρ βαθμών.

Προτιμώ να παίρνω ομάδες από το καλοκαίρι και να ξεκινώ από την αρχή. Αυτός είναι βασικός λόγος που έρχομαι με ενθουσιασμό, αισθάνομαι ότι… ξανάνιωσα. Θα δώσω μεγαλύτερη σημασία στη λεπτομέρεια από τότε που ξεκινούσα. Θα κάνω αυτά που πρέπει, να είμαστε συγκεντρωμένοι στο γήπεδο”.

“Θα ήθελα να έχω καλό ποδόσφαιρο με καλά αποτελέσματα. Ο καθένας μπορεί να βλέπει το ποδόσφαιρο από τη δική του οπτική. Είμαι έμπειρος και θέλω να βγάλω το 110% από τους παίκτες. Πρέπει να πω στους φιλάθλους ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα είμαι ο εγγυητής μεταξύ των παικτών και των υπολοίπων, θα πρέπει να δώσουν τα πάντα για τον πρόεδρο, τον προπονητή τους και τους φιλάθλους.

Τα όμορφα λόγια μεταφράζονται με τη δουλειά, τον ιδρώτα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Η πρώτη μας δουλειά είναι ο σεβασμός στους ρόλους, είμαι 44 χρόνια στο ποδόσφαιρο, πρώτα ήμουν παίκτης από Serie B στη Serie A, μετά 23 χρόνια σαν προπονητής. Αυτό που σας λέω θα κάνει τη διαφορά”, είπε και πρόσθεσε:

“Το δύσκολο είναι όχι μόνο να κάνουμε κάτι, αλλά να φανεί αυτό στο γήπεδο. Να το δουν οι φίλαθλοι και ο πρόεδρος. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Όταν προπονούσα στο Λιβόρνο, γεννήθηκα στην περιφέρεια, με υποδέχθηκαν με σφυρίγματα, κανείς δεν είναι προφήτης στον τόπο του. Ουσιαστικά η πραγματικά μου εμπειρία είναι ότι έφερα τη Λιβόρνο μετά από 55 χρόνια στη Serie A. Μετά τρία χρόνια στη Ρετζίνα, ο πρόεδρος άλλαζε κάθε χρόνο τρεις προπονητές. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έμεινε τρία χρόνια συνεχόμενα και κάναμε ρεκόρ ιστορικά.

Πρέπει να επιστρέψω στη νοοτροπία που είχα όταν προπονούσα τη Λιβόρνο. Σήμερα είναι σαν να ξεκινώ μία καινούργια καριέρα. Πρέπει να έχω στο μυαλό μου ότι η ομάδα έχει λίγο χρόνο που επέστρεψε στη Super League. Πρέπει να στείλω ένα αντικειμενικό μήνυμα, επειδή είμαι σοβαρός επαγγελματίας πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η ομάδα πρέπει να δουλέψει με ταπεινότητα”.

Για την περίπτωση του Λορέντσο Ινσίνιε, είπε:

“Θέλω να είμαι σωστός άνθρωπος, για να μπορώ να δώσω συμβουλές στον πρόεδρο και την ΠΑΕ. Το έδειξα αυτό και σήμερα. Τα πράγματα που λέμε στην ΠΑΕ πρέπει να μένουν μεταξύ μας. Αν μιλάμε όλοι για ποδόσφαιρο και όλοι λένε τη δική τους γνώμη, τότε θα γίνει μεγάλο μπέρδεμα. Πρέπει να μιλούν ο προπονητής, ο πρόεδρος και ένας αθλητικός διευθυντής. Δεν πιστεύω ότι το όνομα "Ινσίνιε" βγήκε από το δικό μου στόμα. Σε αυτή τη φάση προτιμώ να το σταματήσω εδώ το θέμα αυτό”.