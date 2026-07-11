Μουντιάλ 2026: Μάχη φόρμας και σκόρερ στο Αγγλία – Νορβηγία, δύσκολα πάει το χέρι στην κόντρα στο Αργεντινή - Ελβετία

Η φάση των «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι εδώ και το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο.

Τα ψέματα τελείωσαν, τα λάθη δεν συγχωρούνται και οι τέσσερις φιναλίστ των πρώτων προημιτελικών είναι έτοιμοι για ταμπλό βιβλίο ιστορίας.

Βλέπεις όλη τη δράση του Μουντιάλ εδώ

Νορβηγία – Αγγλία σε μια μάχη που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η αρμάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε την υπέρβαση αποκλείοντας την Βραζιλία στους 16 και τώρα έχει μπροστά της μια ακόμη μεγάλη πρόκληση. Η Αγγλία παίζει ουσιαστικό ποδόσφαιρο υπό τις οδηγίες του Τόμας Τούχελ, βγάζει χαρακτήρα και στην αναμέτρηση με το Μεξικό οι Μπέλιγχαμ και Χάρι Κέιν έδειξαν την ηγετική τους φύση, οδηγώντας τα «τρία λιοντάρια» στην πρόκριση.

Η Αγγλία είναι φαβορί, έχει ψυχολογία, γεμάτο ρόστερ και παίκτες - πρωταγωνιστές που είναι σε καλή κατάσταση. Η Νορβηγία παίζει με πολλή αυτοπεποίθηση, χωρίς πίεση και διαθέτει έναν Χάαλαντ… οδοστρωτήρα. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Χάαλαντ 2+ σουτ στην εστία & Να σκοράρει ο Μπέλιγχαμ σε απόδοση 7.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή συνεχίζει την πορεία της με στόχο το back-to-back, όμως απέναντί της βρίσκει την πιο σκληροτράχηλη ομάδα του τουρνουά. Οι Ελβετοί έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να καταστρέφουν το παιχνίδι των μεγάλων και να χτυπάνε στην κόντρα.

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O Μέσι είναι σε εκπληκτική κατάσταση και προφανώς είναι ο x factor σε οποιοδήποτε ματς και απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Η Ελβετία έχει τον τρόπο να «βάζει για ύπνο» τα ματς και όταν αυτά τελειώνουν, να... πανηγυρίζει. Απέναντι στην «αλμπισελέστε» ωστόσο, θα είναι δύσκολο να κάνει το κομμάτι της.

Απόλυτα υπολογίσιμη η Ελβετία, αλλά δεν είναι απλό να πάει κανείς κόντρα σε αυτή την Αργεντινή και τον Μέσι. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Τζάκα 75+ πάσες & Μέσι ή Λ. Μαρτίνες ασίστ σε απόδοση 7.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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