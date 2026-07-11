Marfin: Επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές & επιστρέφει από τη Βρετανία η γυναίκα που κατηγορείται

Η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, τον Μάιο του 2010, επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις των δύο 42χρονων συγκατηγορουμένων της, γνωστοποιώντας ότι θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει και υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα, όπως τόνισε η δικηγόρος της, Άννα Παπαρούσου, μιλώντας σήμερα (11/07) στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη τηλεφώνησε στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και ανέφερε πως δεν κρύβεται, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών.

«Η δικογραφία αυτή εκκινεί από ένα ανώνυμο e–mail, άρα εδώ πέρα έχουμε διάφορα νομικά ζητήματα. Το e–mail αυτό παίζει τον ρόλο μίας μαρτυρικής κατάθεσης, αλλά τον μάρτυρα αυτόν δεν θα τον έχουμε στο δικαστήριο. Από όσο γνωρίζω, δεν έχει και καμία προσπάθεια ταυτοποίησης και εύρεσης του προσώπου που έστειλε το ανώνυμο e–mail. Άρα, υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνα με την ποινική μας δικονομία, κάθε μάρτυρας οφείλει να πει από πού αυτά που κατατέθηκαν και να είναι παρών στην αποδεικτική διαδικασία. Διατυπώνω, λοιπόν, πώς μία τέτοια δικογραφία να έχει στηθεί με ένα ανώνυμο e–mail», επεσήμανε ακόμη η νομική της εκπρόσωπος.

Παράλληλα, προθεσμία για το πρωί της Τρίτης (14/07) προκειμένου να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από την 3η τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση με θύματα τρεις εργαζόμενους.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με ένταλμα σύλληψης που αφορούσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Αφού έλαβαν την προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, επέστρεψαν στη ΓΑΔΑ, όπου θα παραμείνουν κρατούμενοι έως και τη Δευτέρα.

Πηγή: newsbomb.gr