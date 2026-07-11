Ευρωμπάσκετ U20: Πρεμιέρα με την Κροατία

Η Εθνική Νέων Ανδρών κάνει σήμερα (11/7, 17.00) την δική της πρεμιέρα στο Ευρωμπάσκετ U20, το οποίο φιλοξενείται στη Λουμπλιάνα. Πρώτος αντίπαλος στην διοργάνωση και στον όμιλο η Κροατία.

Ο εκ των συνεργατών του Κώστα Παπαδόπουλου στο τεχνικό επιτελείο, Άρης Καλούδης, αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού της Κροατίας: «H Κροατία είνα μια ομάδα που βασίζεται πολύ στο τρίποντο και γενικά στο γρήγορο ρυθμό του παιχνιδιού. Θα είναι πολύ σημανιτκό να ελέξουμε το ρυθμό του αγώνα, να παίξουμε καλή άμυνα και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ. Ο Τομπαρίνα και ο Σούμπασιτς είναι δύο από τους βασικούς μοχλούς αγωνιστικά μιας ομάδας που έχει δύναμη στην περιφέρεια και βασίζεται στο τρίποντο και το περιφερειακό σουτ. Έχουμε κάνει μια καλή προετοιμασία, η ομάδα μας είναι καλά και πιστεύω ότι θα το βγάλουμε αυτό και στο παρκέ από το πρώτο μας κιόλας παιχνίδι στη διοργάνωση».

Το πρόγραμμα του Γ’ Ομίλου

11/7

14.30 Βέλγιο-Ισπανία

17.00 Κροατία- Ελλάδα

12/7

14.00 Ελλάδα-Βέλγιο

21.30 Ισπανία-Κροατία

13/7

16.30 Βέλγιο-Κροατία

19.00 Ελλάδα-Ισπανία

*Μπορείτε να δείτε τους αγώνες στο YouTube της FIBA με συνδρομή μόνο για το Ευρωμπάσκετ U20 και το Ευρωμπάσκετ U18.