Αλλάζουν οι ισορροπίες στην FIFA: Αποδυναμώνεται ο Ινφαντίνο μετά την σκανδαλώδη υπόθεση Μπάλογκαν

Η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν στο Μουντιάλ έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό, αποδυναμώνοντας αισθητά τη θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με τους «Times», αρκετές χώρες που μέχρι πρότινος τον στήριζαν για την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας, πλέον εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους.

Αυτή η στάση προέκυψε μετά την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή του Μπάλογκαν και να του επιτρέψει να αγωνιστεί κανονικά για τις ΗΠΑ στο παιχνίδι με το Βέλγιο για την φάση των «16».

Αρκετές χώρες διαφωνούν κάθετα με την συγκεκριμένη απόφαση, θεωρώντας την ως ευθεία παρέμβαση, με το κύρος του Ινφαντίνο να έχει πληγεί σοβαρά.

Αν και πιθανότατα θα διατηρήσει τη θέση του, θεωρείται πολιτικά απομονωμένος και αναμένεται να συναντήσει ισχυρά εμπόδια στα μελλοντικά του σχέδια, όπως η επέκταση διοργανώσεων ή η αλλαγή καταστατικού για νέα θητεία μετά το 2031.

Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία και Ελβετία έχουν ήδη εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στην απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.