Η πρώτη δήλωση του Γρ. Δημητριάδη για το επεισόδιο με τον Μαρινάκη: «Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός...» (vid)

O Γρηγόρης Δημητριάδης μιλάει για πρώτη φορά αναφορικά με το επεισόδιο που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στο T-Center, πριν τον τελικό της Euroleague.

Ο πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης και δεξί χέρι του πρωθυπουργού, είχε άγριο επεισόδιο με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν τον πρόσφατο τελικό της Euroleague στο ΟΑΚΑ, όταν συνεπλάκησαν σε δημόσια θέα, με τον Γρ.Δημητριάδη να ανταποδίδει το χτύπημα που δέχτηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στην πρώτη δημόσια δήλωσή του για όσα συνέβησαν σε συνέντευξή του στον Θανάση Λάλα στο κανάλι του στο youtube, ο ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέφερε:

«Δεν έχει σημασία τι μου είπε, ήταν υβριστής, έβρισκε οικογένεια κτλ. Δεν θέλω να τα αναμεταδώσω, δεν έχει και σημασία. Ξέρετε, μεγαλώνω ένα παιδί και πρέπει να πω στον γιο μου και του το είπα μετά ότι δεν πρέπει ποτέ να πλακώνεσαι. Αλλά του είπα και κάτι άλλο: του είπα παιδί μου, δεν θα επιτρέψεις ποτέ σε κανέναν να σε δείρει. Δηλαδή, το χαστούκι δημόσια, μπροστά στην γυναίκα μου καταρχήν και μετά μπροστά σε 20.000 κόσμο. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χρηστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανέναν άλλο πολίτη. Με το κακό δεν συνομιλείς, το ξεριζώνεις».