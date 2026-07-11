Γιόβιτς: «Χαίρομαι που θα παίξω με τον Αντετοκούνμπο, θα μάθω από έναν από τους κορυφαίους»

Ο Νίκολα Γιόβιτς σε δηλώσεις του τόνισε πως νόμιζε ότι θα παραχωρηθεί στο trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν έκρυψε την χαρά του που θα αγωνιστεί με τον «Greek Freak» και θα μάθε από αυτόν.

Οι Μαϊάμι Χιτ προχώρησαν σε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις των τελευταίων ετών, καθώς κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Νίκολα Γιόβιτς μίλησε στο «Miami Herald» και τόνισε πως πίστευε ότι θα αποτελέσει μέρος του trade. Ξεκαθάρισε ότι είναι χαρούμενος που αυτό δεν συνέβη και δεν έκρυψε το ότι ανυπομονεί να μοιραστεί το παρκέ με τον Έλληνα αστέρα.

«Πίστευα ότι δεν θα είμαι εδώ. Αλλά είμαι χαρούμενος. Φυσικά, όχι μόνο επειδή θα μοιραστώ το παρκέ και θα παίξω με τον Αντετοκούνμπο, αλλά είμαι επίσης χαρούμενος που θα μάθω από έναν από τους κορυφαίος power forwards στην ιστορία» ανέφερε χαρακτηριστικά.