Νέο «μπαμ» στην Euroleague: Στην Εφές ο Μάικ Τζέιμς!

Νέο... μπαμ στην ευρωπαϊκή αγορά: Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς με συμβόλαιο 1+1 χρόνων!

Δεν έχουν τέλος οι εκπλήξεις στην αγορά της Euroleague!

Ο Μάικ Τζέιμς είχε αποφασίσει εδώ και καιρό πως θα αποχωρήσει από τη Μονακό το φετινό καλοκαίρι και αρχικά είχε έρθει σε συμφωνία με τη Μπαρτσελόνα. Όμως, η αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ έκανε τον Αμερικανό γκαρντ να μην θέλει να πάει στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Η Ντουμπάι μπήκε... σφήνα και φάνταζε το φαβορί για την απόκτηση του Τζέιμς, η Χάποελ Τελ Αβίβ περίμενε στη... γωνία, αλλά τελικά η Εφές ολοκλήρωσε μια κίνηση - έκπληξη, που τη δυναμώνει σημαντικά.

Οι Τούρκοι είχαν βγει στην αγορά με γεμάτο πορτοφόλι ψάχνοντας τον αντι Λάρκιν και τον βρήκαν στο πρόσωπο του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού Aktor.

Έτσι, το deal της Εφές με τον Τζέιμς ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα το πρωί του Σαββάτου (11/7) και θα έχει διάρκεια 1+1 ετών.