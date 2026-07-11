Στον Εισαγγελέα σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

Ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης αναμένεται να οδηγηθούν οι 3 συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Στο μεταξύ, λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα εντόπισε η Αντιτρομοκρατική το διαμέρισμα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν ως κρησφύγετο οι δράστες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το διαμέρισμα βρίσκεται στην οδό Παπαδιαμάντη, σε παράλληλο της Βασιλίσσης Όλγας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, και απέχει περίπου 600 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Όπως εκτιμούν οι Αρχές, από το συγκεκριμένο διαμέρισμα ξεκινούσε το επιχειρησιακό δίδυμο που αποτελείται από τον 29χρονο και την 26χρονη, η οποία συνελήφθη στην Κρήτη το πρωί της Παρασκευής. Οι δύο φέρονται να μετέβησαν πεζή μέχρι το σημείο της επίθεσης, να τοποθέτησαν τα γκαζάκια και στη συνέχεια να επέστρεψαν στο ίδιο διαμέρισμα.

Οι αστυνομικές αρχές διαχωρίζουν πλέον τα επιχειρησιακά σχήματα που συμμετείχαν στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο δίδυμο συνδέεται αποκλειστικά με τη φονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και όχι με τις δύο προηγούμενες επιθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το διαμέρισμα ανήκει σε ηλικιωμένη γυναίκα, ωστόσο είχε παραχωρηθεί μέσω τρίτου προσώπου στους δύο συλληφθέντες. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το σπίτι ως ένα «διαμέρισμα-φάντασμα», καθώς γνώριζαν την ύπαρξή του, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιος το χρησιμοποιούσε.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι Αρχές στο συγκεκριμένο κρησφύγετο, καθώς θεωρείται κομβικό για την εξέλιξη της έρευνας. Όπως έγινε γνωστό, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονταν στην περιοχή επί 5 ημέρες, συλλέγοντας συστηματικά βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το διαμέρισμα χρησιμοποιούνταν και από άλλα μέλη της οργάνωσης ή είχε αξιοποιηθεί και σε άλλες επιχειρησιακές ενέργειες.

Πηγή: skai.gr