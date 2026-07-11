PAOK Academy: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Δουραλή

Ο 16χρονος χαφ Παναγιώτης Δουραλής υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Μία ακόμα κίνηση με φόντο το μέλλον από την ασπρόμαυρη ακαδημία, η οποία «έδεσε» με επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών τον Παναγιώτη Δουραλή.

Ο Παναγιώτης Δουραλής γεννήθηκε το 2010 και ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Κεραυνού Κρηνίδων και έπειτα ήταν στις ακαδημίες του ΠΑΜΑ (Αγίου Αθανασίου Δήμου Δοξάτου Δράμας).

Το καλοκαίρι του 2021 ο Δικέφαλος τον έφερε στη Θεσσαλονίκη, αρχικά για την Κ12 και από τη νέα σεζόν θα αποτελέσει βασικό «γρανάζι» της Κ17 μαζί με την υπόλοιπη «φουρνιά» του 2010.

Τη σεζόν 2024-25 ήταν μέλος της πρωταθλήτριας Κ15 υπό τις οδηγίες των Κωνσταντινίδη-Βακουφάρη, ενώ πέρσι αγωνίστηκε σε 13 παιχνίδια στη Super League K17, πετυχαίνοντας έξι γκολ.

Ο 16χρονος χαφ υπέγραψε χθες (10/7) το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029, με τον Δικέφαλο να συνεχίζει την ενίσχυσή του στην ασπρόμαυρη Κ17.