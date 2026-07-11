Κουρτουά: «Μπορούσα να συνεχίσω, αλλά η αλλαγή ήταν απόφαση του προπονητή» (vid)

Έπειτα από την αναγκαστική αλλαγή του Τιμπό Κουρτουά στον αποκλεισμό του Βελγίου από την Ισπανία με 2-1, ο 34χρονος «πορτιέρο» ανέφερε πως η απόφαση να περάσει εκτός ήταν του προπονητή και όχι του ίδιου.

Το Βέλγιο δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 χάρη στο γκολ του Μερίνο στο 88’ που έδωσε το προβάδισμα στη «Φούρια Ρόχα» και άφησε εκτός διοργάνωσης τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Ωστόσο, ένα σημείο που στιγμάτισε την αναμέτρηση ήταν η αναγκαστική αλλαγή του πολύπειρου τερματοφύλακα του Βελγίου, Τιμπό Κουρτουά.

Συγκεκριμένα, στο 71ο λεπτό, ο «γκολκίπερ» της Ρεάλ Μαδρίτης τραυματίστηκε και πέρασε εκτός, με τον Σένε Λάμενς να περνάει στη θέση του, με πολλούς να του αποδίδουν μερίδιο ευθύνης για το δεύτερο τέρμα που δέχθηκε η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία.

Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του DAZN, ο Κουρτουά ανέφερε πως η απόφαση για να γίνει αλλαγή δεν ήταν δική του, καθώς ο ίδιος θεωρούσε πως μπορούσε να συνεχίσει, αλλά υπερασπίστηκε και τον Λάμενς, λέγοντας πως δεν φταίει αυτός για το τέρμα που δέχθηκε.

«Ένιωσα απλώς κάτι. Στις μακρινές μπαλιές, επειδή ήταν μυϊκό, η περιοχή μπορούσε να κουραστεί. Ήθελα να συνεχίσω, αλλά δεν μπορούσα. Αν δεν είσαι στο 100%, σε αλλάζω, μου είπε ο Ρούντι. Ήμουν άσχημα, δεν μπορούσα να κάνω δυνατά γεμίσματα, ήθελα να μείνω για πέντε λεπτά ακόμα».

«Ο προπονητής αποφασίζει και πάνω απ’ όλα είναι η ομάδα. Μπορούσα να συνεχίσω, αλλά η αλλαγή ήταν απόφαση του προπονητή. Δεν είμαι θυμωμένος με τον προπονητή, είμαι στενοχωρημένος γιατί ένιωθα καλά και πιστεύω ότι μπορούσα να σταματήσω την Ισπανία».

«Το γήπεδο ήταν πολύ ξερό. Είναι θέμα ατυχίας, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας και είναι κρίμα για εκείνον γιατί δεν το αξίζει, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

🗣️ Courtois desvela que no fue sustituido por voluntad propia



"Yo quise seguir, pero el míster ha dicho que si no estaba al 100% me cambiaba"#DAZNMundial pic.twitter.com/es05Ajy4Sz — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026

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