Σέζαρ Λουίς Μέρλο: «Πιο πιθανό ο Πινέδα να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να έρθει στην Μοντερέι» (vid)

Στην Ευρώπη και την ΑΕΚ βλέπει το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο ο οποίος ουσιαστικά προχωρά σε μια... αναδίπλωση των λεγομένων του, καθώς προ ημερών έκανε λόγο για συμφωνία της Μοντερέι με τον παίκτη και διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ, κάτι που δεν έχει καμία βάση.

Σε νεότερο ρεπορτάζ του λοιπόν, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, τονίζει πως το πιο πιθανό είναι ο Ορμπελίν Πινέδα να μείνει στην ΑΕΚ, παρά να επιστρέψει στο Μεξικό, για λογαριασμό της Μοντερέι της οποίας το τιμόνι έχει αναλάβει ο Ματίας Αλμέιδα.

Όπως τονίζει ο δημοσιογράφος, η παρουσία του Μεξικανού στην Ελλάδα και οι συνθήκες που έχει βρει στην Ενωση παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφασή του. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ, ήδη έχει προχωρήσει σε επαφές με τον Ορμπελίν Πινέδα προσφέροντας του νέο συμβόλαιο με μεγάλη αύξηση των αποδοχών. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το προσεχές διάστημα. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ, περιμένουν - όπως ήταν προγραμματισμένο εξ αρχής - ο παίκτης να ολοκλήρωσει τις διακοπές του μετά τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ και να γίνει ένα τελικό ραντεβού για να υπάρξει μια τελική συζήτηση για το το θέμα του νέου συμβολαίου που προτείνει το Club στον Μεξικανό και φυσικά να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία πιθανότατα από την αρχή του δεύτερου σταδίου (23 Ιουλίου - 2 Αυγούστου).

Να θυμίσουμε πως ο Μεξικανός άσος, δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Εάν κάποια ομάδα, όπως για παράδειγμα η Μοντερέι, θελήσει να τον αποκτήσει τότε θα πρέπει να καταβάλει βάσει ρήτρας που ισχύει μόνο για συλλόγους της Αμερικής (Μεξικό, ΗΠΑ κτλ) cash 8 εκατ. ευρώ.