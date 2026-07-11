Γυναίκα γέννησε σε αυτοκινητόδρομο στο Νιου Τζέρσεϊ - Ένας αστυνομικός και ένα καλώδιο κινητού έγιναν οι ...«μαιευτήρες»

Μια απρόσμενη γέννα συνέβη σε αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν μιας έγκυος γυναίκα δεν κατάφερε να φτάσει στο νοσοκομείο και έτσι αναγκάστηκε να γεννήσει με τη βοήθεια του συζύγου της, ενός αστυνομικού και... ενός καλωδίου φόρτισης κινητού.

Η Κρίστεν Φαστ ένιωσε τα νερά της να σπάνε τέσσερις ημέρες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία. Εκείνη και ο σύζυγός της, Άλεξ Φαστ, κατευθύνονταν προς το νοσοκομείο όταν οι συσπάσεις έγιναν τόσο έντονες που αναγκάστηκαν να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Σίκοκους του Νιου Τζέρσεϊ.

«Η μαία μάς είπε: «Σταματήστε το αυτοκίνητο, κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το 911», ανέφερε η Κρίστεν στο ABC7. Ο Άλεξ, ακολουθώντας τις οδηγίες του τηλεφωνητή του κέντρου άμεσης βοήθειας, μπήκε στο πίσω κάθισμα για να βοηθήσει τη σύζυγό του.

«Το επόμενο που κατάλαβα ήταν ότι το μωρό ήταν έτοιμο να γεννηθεί», είπε.

Αστυνομικός έφτασε εγκαίρως

Στο σημείο έσπευσε ο αστυνομικός της Πολιτειακής Αστυνομίας του Νιου Τζέρσεϊ, Φρέντι Γκουακαμάγια, ο οποίος βοήθησε το ζευγάρι μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Η Κρίστεν θυμάται ότι τον ρώτησε αν ήταν διασώστης.

«Του είπα: "Είστε διασώστης;" Δεν απάντησε και τότε σκέφτηκα: "Δεν είναι διασώστης, κινδυνεύω". Όμως παρέμεινε απόλυτα ψύχραιμος», είπε.

Ο ομφάλιος λώρος δέθηκε με... φορτιστή iPhone

Οι οδηγίες που λάμβανε το ζευγάρι ήταν να δέσει άμεσα τον ομφάλιο λώρο με ένα κορδόνι. Ωστόσο, δεν υπήρχε τίποτα διαθέσιμο μέσα στο αυτοκίνητο.

«Πανικοβλήθηκα και το μόνο που βρήκα μπροστά μου ήταν ένα καλώδιο φόρτισης iPhone. Έτσι χρησιμοποιήσαμε αυτό για να σφίξουμε τον ομφάλιο λώρο», περιέγραψε ο Άλεξ.

Όταν έφτασαν οι διασώστες, η πρώτη τους αντίδραση ήταν να ρωτήσουν έκπληκτοι: «Τι είναι αυτό;», θυμάται γελώντας η Κρίστεν.

Γεννήθηκε στην άκρη του αυτοκινητόδρομου

Λίγο αργότερα, τρεις ακόμη αστυνομικοί και πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφεραν τη μητέρα, τον πατέρα και το νεογέννητο αγοράκι, που πήρε το όνομα Άρτσερ, στο νοσοκομείο.

Η όλη περιπέτεια πάντως καταγράφηκε επίσημα στο πιστοποιητικό γέννησης: ως τόπος γέννησης του μικρού Άρτσερ αναγράφεται το New Jersey Turnpike (I-95), στο χιλιομετρικό σημείο 113.

Πηγή: Ethnos.gr