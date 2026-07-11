Ολυμπιακός: Νέο τεστ με την Λέουβεν

Δεύτερο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό επί ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας την Λέουβεν (14:30).

Μετά τη φιλική νίκη επί της Ρακόβ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να τεστάρει ξανά την κατάσταση της ομάδας του και οι παίκτες των Πειραιωτών να βγουν από την... ρουτίνα των προπονήσεων στην Ολλανδία.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν στις 14:30 (Cosmote Sport 1) την βελγική Λέουβεν, στο δεύτερο φιλικό τεστ της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ενώ ακολουθούν εκείνα με τις Φορτούνα Σιτάρντ (17/7), Άγιαξ (18/7), Αντβέρπ (24/7) και Άλκμααρ (25/7), πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Κανονικά διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος που αποχώρησε τραυματίας στο προηγούμενο φιλικό, όχι όμως και ο νεοφερμένος Ζότα Σίλβα, ενώ ο Σμαΐλοβιτς αναμένεται να πάρει περισσότερο χρόνο μετά την ολιγόλεπτη συμμετοχή του με την Ράκοβ.