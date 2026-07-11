Τα χρήματα που μπορούν να προσφέρουν στον Λεμπρόν οι διεκδικητές του

Το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να απασχολεί τα αμερικανικά media, αφού ο «Βασιλιάς» δεν έχει επιλέξει ακόμη την ομάδα που πιθανότατα θα αποτελέσει τον τελευταίο του σταθμό στο NBA.

Ο 41χρονος φόργουορντ ολοκλήρωσε την συνεργασία του με τους Λος Άντζελες Λέικερς και το ενδιαφέρον για την απόκτησή του είναι πολύ μεγάλο με έξι ομάδες να έχουν ξεχωρίσει στην διεκδίκηση του.

Ο δημοσιογράφος, Σάμι Προφέτα, μάλιστα ανέλυσε τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων που διεκδικούν την υπογραφή του Λεμπρόν Τζέιμς και τα διαθέσιμα χρήματα που έχουν να προσφέρουν, σύμφωνα με το salary cap.

Οι Μαϊάμι Χιτ είναι αυτοί που μπορούν να προσφέρουν τα περισσότερα χρήματα στον Λεμπρόν, αφού έχουν διαθέσιμα 7 εκατ. δολάρια, με τους Καβαλίερς να μπορούν να δώσουν μέχρι 6.1 εκατ. δολάρια.

Από εκεί και πέρα οι Ουόριορς, οι Νάγκετς, οι Σίξερς και οι Τίμπεργουλβς, μπορούν να προσφέρουν στον «Βασιλιά» μέχρι 3.9 εκατ. ευρώ που είναι και το veteran minimum συμβόλαιο του NBA.